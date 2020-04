Gracias polo apoio nestes días tan complicados

0

La Voz de Galicia M. R. G.

12/04/2020 20:44 h

Quero darlle as gracias a La Voz de Galicia pola oportunidade que me brinda para agradecerlle especialmente á miña familia todo o apoio e cariño recibidos nestes días tan complicados. Tamén lles quero dar as gracias aos amigos que estiveron aí, que me chamaron e tiveron palabras de cariño que me axudaron moito. Tamén lle agradezo o apoio a excompañeiros de traballo que me chamaron e se preocuparon por min. Merecen un agradecemento moi especial as enfermeiras e os médicos que me atenderon no Hospital Público da Mariña, en Burela, que traballando duro e en condicións difíciles, me asistiron e sempre tiveron un minuto para darme continuo apoio. Teño que recoñecer que foi unha experiencia moi dura para min, pero o equipo de sanitarios sempre estivo ao meu lado. Gracias de corazón e que sigan asi porque os pacientes necesitan moito de xente coma eles. Tamén lle quero agradecer á miña médica de cabeceira, sempre pendente de min. Si me olvido dalguén, pídolle desculpas e agradezo o seu apoio.

O que tamén me gustaría dicirlles aos políticos é que deben poñerse á altura da situación. Non é momento para andar con loitas. Se non hai medicamentos nin probas do coronavirus teñen que dicirllo á xente. Non te poden ter quince días pendente de probas. É moi importante que o paciente saiba en todo momento a verdade. E onde están os sindicatos da sanidade? Sería importante que lle deixaran a cada enfermo unha nota para que o enfermo soubera como contactar con eles para facerlles suxerencias ou presentar queixas.

Asinado: M. R. G. Burela. Paciente diagnosticado de COVID-19 que recibiu recentemente a alta hospitalaria tras ser atendido durante once días no Hospital Público da Mariña e que actualmente se recupera na súa casa.