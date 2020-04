El Gobierno insiste en que no se ha iniciado «ninguna desescalada, y sigue vigente el estado de alarma»

0

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid / La Voz 11/04/2020 17:17 h

El Gobierno recomienda el uso de mascarillas higiénicas para las personas que a partir del lunes viajen en transporte público, debido a que en estas circunstancias puede ser más complicado mantener la distancia de seguridad. Sigue sin recomendar su uso para las personas que acudan en un vehículo particular, en bicicleta o andando.

De este modo, a partir de este lunes comenzará a distribuir 10 millones de mascarillas en estaciones de metro y cercanías, así como en los principales nodos de comunicación del país. Para ello echará mano de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que además de organizar su reparto, incrementarán su presencia en estos puntos estratégicos para velar porque las medidas de seguridad se cumplen. Se tratan de mascarillas «higiénicas», no las «quirúrgicas», empleadas en los centros sanitarios, y por tanto menos efectivas. Pero tras la polémica y los cambios de parecer sobre si era o no conveniente su uso para no contribuir a la propagación del virus, esta es la nueva posición del Ministerio de Sanidad, tal y como afirmó su máximo responsable, Salvador Illa. Sin embargo, consideró mucho más prioritarias otras tres acciones. «Tres prioridades y una recomendación», clasificó. Entre las primeras, las ya conocidas de mantener la distancia interpersonal de un metro mínimo, dos recomendable; el lavado frecuente de manos con agua y jabón o con gel hidroalcohólico, y cuidar al máximo la higiene de los espacios públicos y privados. La «recomendación», el empleo de las mascarillas.

A pesar de que anteayer expiró el plazo de las restricciones de las actividades «no esenciales», y, por tanto, este lunes se reincorporará mucha gente a los puestos de trabajo, el dirigente del PSC hizo hincapié en que la «desescalada» no había comenzado. «Seguimos estando confinados. Como mínimo hasta el día 26 de abril», dijo, deslizando que el Gobierno baraja plantear al Congreso la prórroga del estado de alarma al menos otras dos semanas, tal y como dejó caer Sánchez en el debate del jueves.

Junto a Illa compareció Marlaska, el ministro del Interior: «No hemos iniciado ninguna desescalada, y sigue vigente el estado de alarma», aseveró, tras haber detectado en los últimos días un «ligero relajamiento» por parte de los ciudadanos, reflexión que extrajo del aumento del número de denuncias.

La vuelta a la actividad de muchas de los sectores considerados «no esenciales» de este lunes generó críticas entre varias formaciones políticas como el BNG o ERC, y así lo hicieron constar el jueves en el Congreso. El Gobierno garantiza que, como el resto de decisiones, ha sido tomada en función a las recomendaciones de los expertos. Sin embargo varios de los científicos que forman parte de este comité asesor denunciaron en los últimos días que nadie había contado con ellos.

Illa fue cuestionado al respecto en el turno de preguntas: «Las decisiones se toman por consenso y el Gobierno sigue las recomendaciones de los expertos», alegó, destacando que en la última reunión de esta misma mañana se registró un «consenso amplio».

Consenso es a lo que el Gobierno espera llegar también con el resto de fuerzas políticas a partir de unas nuevas reuniones a las que ha convocado a todos los grupos para tratar de reeditar una especie de Pactos de La Moncloa. La idea no agrada ni a las principales fuerzas de la oposición, como el PP y Vox, ni tampoco a los socios de investidura de Sánchez, como ERC, PNV o Bildu. Sin embargo el Ejecutivo no pierde la esperanza. «Vamos a necesitar un acuerdo unánime del conjunto de fuerzas políticas y sociales para que la necesaria reconstrucción sea realmente importante y a la mayor brevedad. Que todos podamos normalizar nuestra vida. El propósito es que todos intervengan», afirmó Marlasaka, poniendo de ejemplo el avance de las negociaciones en el marco de la Unión Europea.