Hasta el Gobierno se apunta a los «challenge»

Esta cuarentena está redefiniendo la expresión "ser bebedor@ social". Se han cambiado las cañas en la terraza al sol por la lata en el sofá a la luz de la bombilla 🤭 ¿Y si esos brindis a la pantalla fueran con agua? ✌️ Beber agua refuerza el sistema inmunológico, evita los dolores de cabeza y ayuda a perder peso. ¿Y si cambiamos las copas de vino y las latas de cerveza por agua? 💧 Te damos algunas ideas: 👉 Comed en familia y brindad con copas de agua 🍽 En cuarentena no da mala suerte. 👉 Apunta todos los días que consigues beber al menos 2 litros de agua 🗓 👉 Propón a tus amig@s que en esas videollamadas cambiéis el alcohol por copas de agua 🍸 ¿Te animas? 📲 Sube tu vídeo a Instagram Stories enseñando como estás cambiando el alcohol o los refrescos por agua #️⃣ Usa #CopaDeAguaChallenge 💛 Si quieres puedes etiquetarnos para que podamos compartirlo #LosChallengesDeLosBuenosHábitos