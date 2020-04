La Generalitat aplaza el reparto de material preventivo y achaca improvisación al Gobierno

0

Redacción / La Voz 11/04/2020 11:54 h

El consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, dijo hoy que las decisiones que toma el Gobierno para afrontar la crisis sanitaria derivada del coronavirus son «fruto de la improvisación», que lleva a una incertidumbre absoluta que genera estrés. Lo dijo en una entrevista a Catalunya Ràdio recogida por Europa Press. Añadió que los anuncios del Gobierno llegan a cuentagotas, y ha cuestionado por qué motivo el Ejecutivo decide prorrogar 14 días más los controles en la frontera con Francia y Portugal y no otras cuestiones.

La Generalitat no está cumpliendo los plazos de entrega de material sanitario preventivo que se había marcado, como las mascarillas, que ha demorado hasta el día 20 de este me. Al respecto, señaló que la capacidad de producción de Cataluña «es la que es», y que lo han aplazado porque no podían garantizar que hubiera para todo el mundo. El consejero ha aprovechado para afear al Gobierno haber anunciado que a partir del lunes las estaciones de Metro y tren dispondrán de mascarillas que se repartirán mediante Protección Civil: «No sabemos dónde están, cuántas nos tocan, ni cuál será el sistema ni cuánto personal necesitaremos. Cuando hablo de incertidumbre del Gobierno, hablo de esto».