Encontrar mascarillas es casi imposible después de un mes de confinamiento

Redacción / La Voz 11/04/2020 20:07 h

Disculpen la simpleza del juego de palabras, pero las mascarillas se han vuelto más carillas que nunca porque hay pocas y las expectativas de que el mercado se vea abastecido a corto plazo tampoco invitan al optimismo.

A partir del lunes habrá más gente en la calle, porque son varios los sectores que podrán reanudar su actividad laboral. Y ahora la recomendación apunta al uso generalizado de estos protectores. En consecuencia, crecerá la demanda. Para la gran mayoría, el problema será encontrarlas cuando se cumple un mes desde el inicio del aislamiento domiciliario. Es la conclusión tras una ronda de consultas por varias boticas repartidas por Galicia.

En Ourense solo dos de los seis establecimientos contactados reconocen tener disponibilidad de mascarillas, uno de una localidad del rural y otro ubicada en la calle Marcelo Macías.

«La semana pasada nos entraron 150 quirúrgicas. Se nos terminaron y estamos pendientes de recibir más», confirma una profesional con farmacia en Barbadás. Antes de la pandemia se vendían a 0,30 euros y las últimas se tuvieron que comercializar a tres euros. En un establecimiento de la rúa do Progreso confirman que llevan más de un mes sin excedentes y no saben cuándo los recibirán. En otro de Pereiro de Aguiar los esperan para el día 20.

En A Coruña, en la farmacia Castro de la calle Santiago Rey Fernández Latorre, sí que se podían comprar este sábado. En Zalaeta, en la rúa del mismo nombre, ya no quedaban: «Es casi imposible conseguirlas. Igual dentro de unas semanas». En similar situación se encuentra la farmacia Villar, en la calle Real. En Rioboo, en la Ronda de Outeiro, estaban a punto de agotarse. «Recibimos unidades el miércoles por la tarde y ya casi no quedan», confirmaba Cati Vázquez.

En el área de Compostela tampoco es tarea fácil encontrar las preciadas mascarillas. En la farmacia María José García, de O Castiñeiriño, quedaban algunas quirúrgicas y tienen «folios de reserva» de quienes se apuntaron para adquirir las FFP2 cuando lleguen. En una de la zona de Fontiñas despachaban un máximo de cuatro unidades de las quirúrgicas por persona. Carlos Carvajal, de Valdés Cabo en la zona antigua, confirma que tienen «1.500 unidades reservadas». En otros dos despachos del Ensanche también están aguardando: «Desde que empezó todo esto nos enviaron una caja. No tenemos ni para nosotros, que las estamos reciclando». En Negreira había disponibilidad en un establecimiento del casco urbano, pero pocas, y con la venta restringida a dos por cliente.

En seis farmacias consultadas en Vilagarcía, Cambados y O Grove, la respuesta es la misma: no hay mascarillas, y se trata de una situación que se prolonga desde hace días, cuando no semanas. Los boticarios más optimistas esperan que la semana que viene les llegue material de este tipo.

Las farmacias de la Costa da Morte están sin mascarillas casi desde el inicio de la crisis del coronavirus. El viernes llegó una remesa de unas 150 unidades a una de las boticas del casco urbano de Carballo. Es la primera que entra en la zona. Son del tipo quirúrgico y se han puesto a la venta a 1,5 por unidad. En todos los casos tienen peticiones hechas, pero desconocen cuándo les llegarán, de qué tipo serán y a cuánto, aunque en alguna farmacia de Baio aventuraron que podrían rondar los 3,80 por unidad.

En Ferrol, desde el lunes farmacias como la del populoso barrio de Canido han colgado carteles en la puerta en los que alertan de que no tienen mascarillas. «Hay que hacerlo, porque la mayoría de las personas que entran preguntan por ellas», explica Nina Vilasuso, titular de un despacho en Mugardos, quien asegura que ha tratado de hacerse con este material y se ha sentido estafada: «Lo que nos mandan no tiene las certificaciones sanitarias obligatorias y se está haciendo negocio con los precios». En la farmacia de Esteiro, el barrio de Ferrol más cercano al campus, la titular Noa Rey reconoce que no las tendrá hasta que no pueda comprarlas con garantías e insiste en que a pesar de todas las peticiones seguirá recomendando otras vías de prevención: «Es mucho más efectivo que se mantenga la distancia social y el lavado riguroso de manos».

En una línea similar se pronuncia Alberto Granja, farmacéutico en Donramiro de Lalín: «Hai distribuidores que as conseguen a un prezo altísimo». Y añade que en otras circunstancias no pondría en duda la homologación sanitaria pero «neste río revolto no que hai quen fai o agosto co medo da xente...».

En la Farmacia Madriñán, en A Estrada, confirman que «las hubo al principio, pero se agotaron enseguida». El viernes les llegó una pequeña remesa, que se agotó en el día. En Outón esperan recibirlas «de un momento a otro», pero sin poder fijar fecha.

En Lugo también ha crecido la demanda de mascarillas. Pero es un bien muy escaso. El presidente del Colegio de Farmacéuticos, Alejandro Sánchez, que regenta un establecimiento en Rábade, reconoce que no tienen ni siquiera para el personal que lo atiende, y tampoco sabe cuándo las recibirán. «El Colegio envió diez —comenta— pero, al ser desechables, no fueron suficientes». La responsable de la Farmacia Sagrado Corazón, Victoria Iriarte, confirma que no hay y desconoce cuándo llegarán. En la céntrica farmacia Central recibieron el viernes doce cajas con cincuenta unidades cada una. El sábado ya habían despachado la mayor parte.

De seis boticas consultadas en Pontevedra, Poio, Marín y Bueu, solo una tenía mascarillas a la venta, «y muy pocas», la de Martín Mariño, en Benito Corbal. En la de Rosalía Castro ni hay ni prevén recibir el lunes. En la de San Antoniño, tampoco: «Tuvimos protectores de metacrilato, pero mascarillas no, y no sabemos cuándo llegarán». «No tenemos ni para nosotros ni para vender», explican en el despacho de avenida da Barca, en Poio. Confían en recibir el martes. Elena Lorenzo, de la botica Pedrosa Lorenzo en Marín, cree que el Estado debería fijar un precio. Recuerda que antes se conseguían 100 por 5 euros y espera que el lunes lleguen 100, si bien por 50 euros, «y hay que añadir el 21 % de IVA y el 5,2 % del recargo de equivalencia». En Méndez Davila, en Bueu, «están pedidas desde hace tiempo», pero no han llegado.

En Vigo se pueden encontrar casos como el de la farmacia de Javier Touriño, con listas de espera porque «llegan poco a poco», y otros como Lestón, que no aceptan encargos y solo las venden presencialmente. En la farmacia de Raquel Acea, en la calle Regueiro, recibieron este fin de semana mascarillas, tanto quirúrgicas como rígidas.

Carlos Andrés, encargado de la de A Laxe, espera que las cosas cambien a partir del día 20: «Hace poco pedí 400 mascarillas y no fue posible porque estaban restringidos los envíos a hospitales y residencias. Ahora ya dejan hacer pedidos».

Información elaborada por Marta Vázquez, Fran Brea, Montse García, Cristina Viu, Bea Abelairas, Olimpio Arca, María Guntín, Cristina Barral, E. V. Pita, Bea Costa y M. G. Reigosa