Carlos Blanco se ofrece para actuar en los hospitales gallegos en los próximos meses

Vén de rodar con Sorogoyen, Dani de La Torre e Mateo Gil. Se cadra por iso precisou volver á orixe, á esencia: o monólogo. Pero non a calquera, senón a unha escolma dos mellores. E iso no seu caso son palabras moi maiores

É o seu territorio natural, ese que nunca deixa de transitar por moitas series, películas e obras de teatro que se lle crucen polo camiño. E vaia se se lle cruzan. É no monólogo -ou na contada, como ata non hai moito se lle chamaba- onde Carlos Blanco amósase en estado puro. Sagaz, punzante, áxil, certeiro, vibrante e incontible. Un «bota por fóra» constante, un alquimista da risa que non precisa de artificios nin de extravagantes fórmulas máxicas. Bástalle con situarnos fronte ao espello. E niso é un auténtico mestre.

