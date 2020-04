Final feliz para Lara e aos seus sete cachorros 

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vilagarcía 10/04/2020 14:21 h

O Centro de Acollida e Protección de Animais da Deputación de Pontevedra (CAAN) está pechado ao público e ten as adopcións suspendidas desde que se decretou o estado de alarma polo COVID-19, pero mantén o seu servizo de lacería. Desde o pasado 14 de marzo, o CAAN levou a cabo 23 recollidas de animais que se enmarcan nos supostos de atención necesaria: casos con animais feridos, potencialmente perigosos, animais mantidos en instalacións municipais non habilitadas para o seu coidado, animais libres que poidan causar accidentes ou lesións e actuacións de emerxencia requiridas polo poder xudicial e os corpos e forzas de seguridade.

As recollidas destes días foron realizadas nos concellos de Marín, Caldas, Redondela, Nigrán (2), Baiona, Meaño, Soutomaior, Meis (2), A Estrada, Mos, Campo Lameiro, Fornelos, A Cañiza e Crecente (8). En cinco casos os cans puideron ser devoltos aos seus propietarios. Neste senso, desde a institución provincial prégase aos propietarios que estes días estremen as precaucións ao saír a pasear coas súas mascotas, a fin de evitar o extravío e situacións de risco.

Unha das historias que deixa o balance destes días do CAAN leva o nome Lara. A cadela, abandonada coas súas crías nunha zona de escombros no concello de Crecente, foi rescatada xunto a súa camada despois de varios días de traballo, xa que estaba nunha zona practicamente inaccesible. Lara non tiña posibilidade de acceder a auga e comida para poder aleitar aos seus sete cachorros, polo que corrían risco de falecer. O persoal do centro de acollida tivo que desprazarse en máis dunha ocasión ao lugar, xa que nas primeiras non se puido recoller á nai dada a dificultade de acceso á zona e a que a cadela se mostraba agresiva. Finalmente, grazas á que se fixeron tarefas para retirar os escombros, puideron rescatar aos animais que agora se recuperan no centro da Armenteira. Tanto os cachorros, catro femias e tres machos, como a nai están en relativo bo estado a pesar das circunstancias. A cadela foi bautizada polo persoal do centro como Lara e os cachorros son Pipa, Pina, Piña e Fina (as femias) e Fino, Fin e Finón (os machos).