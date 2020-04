Somos Ribadumia critica que Protección Civil no pueda felicitar el cumpleaños a los niños

0

La Voz de Galicia B.C.

Ribadumia 10/04/2020 21:12 h

Somos Ribadumia hace pública su sorpresa al tener conocimiento de que el Concello no autorizó a la agrupación local de Protección Civil a felicitar el cumpleaños a los niños que lo soliciten, en contra de lo que está ocurriendo en municipios vecinos, donde los voluntarios se desplazan a los domicilios para que suene el «cumpleaños feliz» por megafonía. Somos habla de una situación ridícula y surrealista y pide al gobierno de David Castro que rectifique.

«Esta situación provocou o enfado de nais e pais, enfado que foi a máis ante a falta de información aportada polo concello, sobre todo tendo en conta que nos concellos veciños se leva a cabo sen problemas. Con todo, a situación volveuse totalmente confusa cando fai uns días algún cativo do concello foi felicitado na súa casa, pero por persoal de Protección Civil de Cambados», según señala la formación.

Somos también critica lo que tacha de oscurantismo del gobierno local durante esta crisis. «Que non se teña informado nin convocado telematicamente a xunta de portavoces nin unha soa vez, nin enviado ningún tipo de información, parécenos do máis grave, aínda que non nos sorprende nun goberno que en menos dun ano acusa xa os signos da soberbia das maiorías absolutas».