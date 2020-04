Illa defiende que no es el momento de que los niños salgan a la calle

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

10/04/2020 16:32 h

Cautela. El Ministerio de Sanidad no quiere dar pasos en falso en plena epidemia del COVID-19. Así lo demostró su máximo responsable, Salvador Illa, quien ha asegurado que los niños todavía no podrán salir a la calle. Toca esperar. «Créanme que nada nos gustaría más que poder anunciar medidas más permisivas en este sentido, pero de momento pensamos que no es el momento», ha lamentado Illa.

Según destaca EFE, lo ha hecho al ser preguntado por esta posibilidad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado la prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril. Ha asegurado que el Gobierno es consciente del «gran esfuerzo» que se está pidiendo, también a los más pequeños.

El Gobierno, apuntó, seguirá así «actuando con máxima cautela y prudencia» y, en cuanto vea «posible» suavizar las medidas, «en este sentido o en algún otro», lo hará, ha zanjado. Lo que sí valoró positivamente fue la evolución de los contagios en el país, ya que el aumento de los casos ha crecido este viernes un 3 %, cifra que choca con el 38 % que registró entre el 16 y 22 de marzo, o el 20 % del 30 al 5 de abril: «Esto confirma que estamos en la senda de cumplir con el objetivo que nos marcamos esta semana de ralentización, y de que las medidas adoptadas el pasado 14 de marzo están funcionando».

Confinamiento

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, incidió en las palabras de su homólogo. No es el momento de relajarse, por lo que el confinamiento sigue vigente a pesar de que a partir de este lunes las empresas no esenciales podrán volver al trabajo. Sobre esta cuestión, el ministro de Sanidad afirmó que «Pensamos que las medidas que adoptamos son suficientes para garantizar la seguridad de las personas que se van a reincorporar a sus puestos de trabajo. Estamos en un contexto de medidas muy prácticas, el real decreto es muy severo, muy drástico y con el que las personas tienen garantizadas las condiciones para volver a sus puestos de trabajo».

Según recoge Europa Press, el ministro ha asegurado que los criterios que van a guiar la acción del Gobierno para comenzar la desescalada van a ser la «prudencia y la cautela». «Haríamos muy mal si todo el esfuerzo colectivo que hemos hecho no hiciéramos la desescalada con mucha prudencia y con respeto máximo a los derechos de los ciudadanos», ha zanjado.