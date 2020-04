El Gobierno tomó la decisión de recuperar la actividad laboral sin consultarlo con el Comité Científico

0

10/04/2020 19:42 h

El Gobierno de Pedro Sánchez no consultó al Comité Científico la decisión de tomar la próxima semana la actividad laboral no esencial. Así lo aseguró esta mañana, en una entrevista en Catalunya Ràdio, uno de los miembros de dicho equipo, Antoni Trilla, jefe de Epidemiología del Hospital Clínico de Barcelona. «No nos han consultado sobre esto», reconoció el catedrático, que no quiso entrar en polémicas sobre dicho gesto.

Trilla ha señalado que «tampoco quiere decir nada». «Nos pueden hacer preguntas o decidir directamente ellos», ha remarcado. Lo que sí ha querido dejar claro es que es fundamental marcar bien las pautas a seguir en las próximas semanas. El motivo, afirmó, que no queden dudas y que se pueda malinterpretar la situación que se retomará a partir de la próxima semana: «Sino será un lío».

Sobre el regreso a los puestos a los puestos de trabajo de las industrias no esenciales, el doctor ha admitido que es «esperable» que aumenten el número de contagios: «Por eso se insiste mucho en complementar con diferentes medidas». Entre eses añadidos, apunta, que se debería marcar un protocolo claro para detectar nuevos casos, así como definir cómo se aislará a esta gente.

El experto ha incidido en que las restricciones individuales son las mismas: «Se han de mantener». Como es el caso de mantener la distancias de seguridad en todo momento, lavarse las manos y, sobre todo, quedarse en casa en el caso de padecer los síntomas.

El epidemiólogo ha destacado que entiende que las empresas actuará con responsabilidad para evitar infectados entre sus trabajadores, por lo que intentarán adaptarse a las medidas. «Si la empresa no hace bien las cosas tendrá contagios o más probabilidad de ellos, y eso puede ser un riesgo», afirmó en la radio catalana. También abordó la cuestión de las mascarillas: «Es una medida que puede ayudar, todo suma. Siempre que la gente se lave bien las manos».