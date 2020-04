El gallego de los tres confinamientos

0

La Voz de Galicia Laura G. del Valle

13/04/2020 05:00 h

Coge el teléfono y se le escucha la respiración, como en esos momentos en los que uno va, o iba, con prisa por la vida. Antonio Roade aún mantiene esa cotidiana sensación de no llegar a los sitios, de tener una lista de recados que hacer en la calle y no dar abasto. Cuando atendió la llamada de este periódico era Viernes Santo, y salía de una tienda de muebles. No en A Coruña, claro, su ciudad. Intentando aplicar prácticamente en cada momento el aislamiento impuesto en España pese a estar a casi 2.000 kilómetros de distancia, pedía perdón por estar en la calle antes de explicar la odisea que lleva viviendo un mes.

Este herculino de 33 años reside de manera oficial desde hace tres días en los Países Bajos, donde el confinamiento difiere, y mucho, del decretado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pero hasta el jueves el trajín que ha llevado tampoco se parece a la vida sedentaria que sigue a pies juntillas la mayoría de españoles. Por amor, Roade lleva dos años a caballo entre Londres, donde trabajaba en una compañía de moda hasta hace unas semanas; y Ámsterdam, ciudad de residencia de su pareja. « Todas las semanas me iba de jueves a lunes a ver a mi novia a Holanda, pero las cosas cambiaron cuando hace dos semanas en mi empresa nos mandaron teletrabajar. Así que decidí arreglarlo todo para pasar la cuarentena con mi novia, en Ámsterdam». Y se desató la incertidumbre. Los contagiados comenzaron a dispararse en ambos países justo en ese momento. «Los aviones que solía coger iban vacíos, el metro estaba desértico y temía quedarme colgado, primero en Londres y, después, en Ámsterdam, porque justo cuando llegué me ofrecieron un trabajo irrechazable, pero a la vez me daba miedo quedarme con una mano delante y otra detrás por la situación».

Sorteando el caos, Roade ha estado casi un mes viviendo tres gestiones bien distintas de la pandemia. En los Países Bajos «el aislamiento inteligente que llevan a cabo, y que consiste en continuar haciendo una vida prácticamente normal pero manteniendo las distancias de seguridad, es medianamente posible por la manera de entender la vida aquí, son más fríos; en España creo que no seríamos capaces de reprimirnos». Y añade: «Por eso ahora me pillas por la calle y me da rabia. Aquí el confinamiento es muy light, por eso la comunidad española intentamos seguir la cuarentena de allí [por España]». Del Reino Unido, comenta, pese a que Boris Jonhson tardó en adoptar medidas drásticas, con las «lo bueno es que la gente empezó a ser responsable pronto, aunque siento de los tres escenarios que tengo cerca, me parece que donde mejor se está haciendo todo es en España». Sin embargo es en China [vivió una época en Shangai], donde, mantiene, se sentiría más seguro. «Por cultura son más responsables y hacen caso cien por cien a lo que dicen las autoridades».

Roade tuvo que volver a la capital británica a hacer la mudanza definitiva que le permitiría establecerse en Ámsterdam en el momento más inoportuno. Mientras veía con la perspectiva que da la distancia lo feísimas que se ponían las cosas en España, y los estragos que causaba en la economía el coronavirus, firmaba el contrato en un trabajo, dependiente del Gobierno holandés, cuya función principal es investigar para, a continuación, poner en práctica proyectos de sostenibilidad y comercio justo en países del Sudeste asiático. «Empiezo a trabajar el 1 de mayo, y al comenzar desde casa me impone un poco de respeto, pero es cierto que tengo que leer y estudiar mucho así que eso lo puedo hacer desde cualquier sitio; hasta julio no tenemos permitida la vuelta a la oficina».