Espectacular homenaje de los bomberos a los vecinos de Santiago

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Santiago / La Voz 10/04/2020 18:18 h

Éxito total del Cuerpo de Bomberos en su gira musical por diferentes zonas de Santiago para agradecer a los compostelanos su actitud colaboradora y cumplidora de las normas del estado de alarma y para animarles a que sigan observando las normas de confinamiento. El lugar elegido, la Plaza de Europa de Área Central, en Fontiñas, era especialmente proclive para empezar con el listón muy alto, al ser un recinto redeado de viviendas que se convirtió en una especie de graderío al que se asomaron multitud de vecinos, inicialmente sorprendidos por la iniciativa de los bomberos y, acto seguido, agradecidos por ella, hasta el punto de ovacionarlos largamente.

Los bomberos, acompañados por una patrulla de la Policía Local, accedieron a la plaza de Área Central con un camión plataforma y dos coches. Lo hicieron por el acceso habilitado para los vehículos, en las inmediaciones del hipermercado. Desde las alturas de la plataforma, uno de los miembros del cuerpo contraincendios, Jaime Tizón, interpretó a la guitarra eléctrica varias piezas, entre ellas el inevitable "Resistiré", y el "Himno de la alegría". En la plataforma, con los correspondientes amplificadores para que la interpretación llegase con buena sonoridad a todos los rincones, lucía una pancarta en la que se leía el mensaje "Gracias por quedarte en casa".

La pasión roquera de Jaime Tizón por la guitarra eléctrica no solo es bien conocida por sus compañeros del Cuerpo de Bomberos, sino por muchos compostelanos que asisten en diversos locales a los conciertos del grupo musical aficionado en el que interpreta este instrumento cuando no está de servicio. No obstante, Jaime probablemente nunca ha sumado tanto público ni ha sido tan aplaudido como en la tarde de este Viernes Santo.

Después de la Plaza de Europa, donde la insólita acción de homenaje a los vecinos duró cerca de media hora, los bomberos se encaminaron al Obradoiro. ¿Por qué ahí si apenas hay vecinos? Hay una explicación: los bomberos van a inmortilizar esta iniciativa mediante la grabación de un vídeo, incluso con la utilización de drones, y para eso querían reflejar el entorno más emblemático de Compostela totalmente desierto, como aparece en estos días de confinamiento al igual que toda la ciudad. Después del Obradoiro, los bomberos llevaron su espectáculo de agradecimiento a los vecinos del Ensanche, primero en la calle Santiago de Chile y después en la Praza Roxa, y finalmente a la avenida de Ferrol y al barrio de Vite, en las confluencias de las vías Carlos Maside y avenida de Castelao.

Todo ello en una jornada en la que los bomberos compostelanos no desatendieron ni un instante su trabajo, en especial las tareas de desinfección en diferentes puntos de la ciudad, que estos días ocupan la mayor parte de su hoja de servicios, aparte de atender las emergencias que van surgiendo y que este viernes fueron mínimas.