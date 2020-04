La contaminación del aire podría provocar casos más severos de coronavirus, según un estudio

HOW HWEE YOUNG

Redacción 10/04/2020 21:37 h

La contaminación del aire podría ser un motivo de preocupación añadido a la pandemia del coronavirus. Si bien se conoce que respirar aire contaminado tiene consecuencias en el organismo y se estima que en España mueren al año unas 10.000 personas por motivos asociados a esa causa, un nuevo estudio realizado en Estados Unidos afirma que existe una relación entre la exposición a largo plazo al aire contaminado, con la probabilidad de experimentar casos más severos de COVID-19.

El estudio, realizado por la Universidad de Harvard con datos de muertes recogidos hasta el pasado 4 de abril en 3.080 condados estadounidenses (abarcando el 98% de la población), parte de la hipótesis de que, debido a la exposición a un ambiente contaminado durante mucho tiempo, el sistema respiratorio y el cardiovascular se ven afectados, y eso puede llevar a aumentar la gravedad de los síntomas al contraer el nuevo virus. Teniendo en cuenta que la mayoría de los factores de riesgo de coronavirus, que incluyen la hipertensión, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares, son las mismas enfermedades afectadas por exposición a largo plazo a la contaminación del aire.

En particular, los investigadores analizan los efectos de la exposición a una partícula, la PM2.5, que suele provenir del tráfico y de las actividades industriales. Y los resultados son contundentes: «Encontramos que un aumento de solo 1 g / m³ en PM 2.5 se asocia con un aumento del 15% en la tasa de mortalidad COVID-19», dice el estudio. Esto es que una mínima variación en la contaminación (un miligramo por metro cúbico), puede aumentar severamente las complicaciones y muertes por coronavirus.

Así, solo en Nueva York se podrían haber evitado 248 muertes, si en los últimos 20 años se hubiera disminuido la exposición a las partículas de PM2.5 en solo un microgramo por metro cúbico, dice el estudio, que tiene en cuenta las 1.905 muertes que contaba EE.UU. hasta el 4 de abril. Se trata sin embargo de un análisis estadístico.

Por otra parte, el estudio afirma que las tasas de muerte son mayores en las regiones del Atlántico medio, medio oeste superior, en la costa del Golfo y en la costa oeste, y esos patrones se corresponden tanto a la alta densidad de población, como a las áreas de alta exposición al aire contaminado por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales. Es decir que, en las ciudades con peor calidad de aire el nuevo virus es mas letal.

Además, dice el estudio, en una investigación sobre 60 millones de estadounidenses mayores de 65 años se encontró que un aumento de un miligramo en la exposición a la partícula estudiada se asociaba con una tasa de más 0,73% con respecto a la mortalidad general. Para el caso de coronavirus, es «20 veces mayor».

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), nueve de cada 10 personas en todo el mundo respiran aire contaminado, y la misma relación se da en España. En particular, un estudio publicado en agosto de 2019 en el New England Journal of Medicine afirma que doce ciudades de la península superan el límite de partículas PM 2.5 fijado en 10 microgramos por metro cúbico, entre ellas, Barcelona, Valencia y Sevilla. De esa forma, según los expertos, las conclusiones del estudio estadounidense podrían ser extrapolables a España.

Este tipo de relación entre la contaminación y la severidad de la enfermedad se encontró también durante el desarrollo del brote de SARS en 2003, causada también por un coronavirus. Por lo que los investigadores sugieren la necesidad de profundizar en medidas para garantizar la buena calidad del aire.