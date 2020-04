Suiza: más de 900 fallecidos ya, medidas flexibles desde el día 26 y controles para evitar salidas de Semana Santa

0

La Voz de Galicia

09/04/2020

Suiza ya supera los 23.000 afectados por coronavirus y los 900 muertos. La simbólica cifra del millar ya no está tan lejana, y por eso el Gobierno Federal está imponiendo cada vez medidas más severas. Curiosamente, muchas de ellas recuerdan a las impuestas en España, con una diferencia crucial: en el país helvético no hay confinamiento obligatorio general, se puede salir a pasear con relativa normalidad y solo se prohíben (por ahora) las reuniones de más de cinco personas.

Pero las restricciones son muchas, sobre todo de cierres generalizados en la vida social, administrativa y sobre todo económica que incluso un país tan rico ya está empezando a percibir, con un aumento notable del desempleo. Estas disposiciones (explicadas con mucho detalle por el portal oficial swissinfo, fuente imprescindible para conocer cómo respira el país), fueron ampliadas en primer lugar hasta el día 19, pero empezarán a ser más flexibles a partir del 26. Gradualmente, como en España. Y muy probablemente por cantones, porque hay grandes diferencias entre unos y otros.

Por otro lado, estos días de vacaciones se han incrementado los controles policiales en las grandes vías, para evitar salir de vacaciones. El caso más singular es el del túnel de San Gotardo, que comunica con el sur del país (y de los Alpes), y en el que por cierto trabajaron muchos gallegos durante su construcción. Asimismo, y según el mismo portal oficial, las autoridades sanitarias piden a las personas que requieran atención médica urgente que no duden en acudir a los hospitales. No es una opción: hay que buscar el tratamiento cuanto antes. Y un detalle que seguramente no pasará desapercibido en otros países europeos: los derechos de aduana sobre equipos médicos importados se suspenden temporalmente.