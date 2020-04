La policia local ante el Covid-19: patrullas duales, con mascarilla y al lado del vecino

0

vilagarcía / la voz 09/04/2020 09:38 h

Nadie estaba preparado para afrontar un estado de alarma nacional, las policías locales tampoco. De un día para otro tuvieron que cambiar guardias, cuadrantes, suspender vacaciones y, por supuesto, armarse contra el enemigo a batir: el coronavirus. Mascarillas, guantes, geles hidro alcohólicos, gafas y demás elementos de protección pasaron a formar parte de su equipación diaria y los agentes se vieron pasando el paño para desinfectar teclados, teléfonos y demás logística de oficina en los cambios de turno.

El principal temor es el contagio y para evitarlo ha sido necesario adoptar medidas excepcionales como la instauración de las patrullas duales o binomio, es decir, patrullas conformadas por dos agentes que siempre son los mismos, lo cual permite proteger al resto de la plantilla en caso de que se produzca un positivo.

La Policía Local de Cambados fue de las pioneras a la hora de implantar un sistema que también aplican en Vilagarcía, O Grove o Vilanova. En los concellos pequeños se hace inviable, simplemente porque no hay personal suficiente. Valgan como ejemplo los casos de A Illa y Meaño, donde solo hay tres agentes y, aun así, procuran coincidir lo menos posible.

La situación mejora en los municipios más grandes. En Vilagarcía están operativos a día de hoy cuarenta agentes, distribuidos en siete grupos de cinco personas, a razón de tres turnos: mañana, tarde y noche. En Cambados, a los quince policías de plantilla se han sumado dos auxiliares, personal de reserva y operarios, hasta formar un equipo de 21 personas coordinado bajo el mando de Maximino Cid Ferro.

El inspector jefe hace hincapié en «el alto nivel del protocolo» que se ha puesto en marcha en la villa, el cual incluye desde la desinfección de uniformes y vehículos hasta controles a las puertas de los supermercados, las farmacias o los bancos. «Hay en marcha una maquinaria humana brutal, es el momento de demostrar que somos profesionales dispuestos a estar al lado del ciudadano», señala Cid.

El esfuerzo no le pasa desapercibido a los vecinos, que demuestran su gratitud con aplausos y mensajes de ánimo. Por su parte, la policía percibe que esta crisis ha servido para acercar el servicio a la gente; no solo está para sancionar a quien se salte la orden de confinamiento; los agentes informan y aconsejan y, llegado el caso -ocurre en Meaño- hasta llevan las mascarillas a las casas. «Esto va a cambiar muchas conciencias».

Máxima protección

Controles y máxima protección. Al principio faltaban EPIs pero, hoy por hoy, las policías locales de la comarca están bien servidas de guantes, mascarillas, gafas y demás. En algunos controles, como el de la imagen, se puede ver a los agentes con pantallas faciales para evitar riesgos en el contacto con los conductores. Desinfección de uniformes.

Colada gratis y reponiendo fuerzas

En Cambados no quieren riesgos. Contactaron con La Colada y la lavandería no solo se brindó a dar el servicio gratis sino que se lo ofreció, también, a la Policía de Vilagarcía. Los agentes trabajan más seguros gracias a una dosis de emulgente, de oxígeno activo y de solidaridad, y los concellos, agradecidos. Para reponer fuerzas. No hay donde tomar un café y la policía cambadesa se las ingenió para no quedar sin tentempié de media mañana, eso sí, con mascarilla y guantes. El termo no falta en las jefaturas y la solidaridad ayuda a llenar la nevera de yogures, como ocurrió en la de O Grove.