Manuela Medeiros, tras vencer al coronavirus: «No estoy para echar un baile, pero me encuentro mejor»

La Voz de Galicia

Ourense / La Voz 11/04/2020

Con Manuela Medeiros, vecina de Verín y suegra de Juan Manuel Jiménez Morán, exalcalde del PP en la localidad, la médica de cabecera del hospital comarcal llegó a tener dudas de si le estaba diciendo su edad real. «Les dije que tenía 85 y no se lo creían. Me explicaban que sólo era vieja en años y que me echaban 75», dice riendo al otro lado del teléfono.

Medeiros fue dada de alta este miércoles tras haber estado ingresada once días a causa del coronavirus. Se encuentra cansada y con menos fuerza de la habitual. Cuando llegó al comarcal su perspectiva no era la mejor. «Al entrar, le dije al personal sanitario que, si salía de allí, seguramente lo haría con los pies por delante», cuenta. Dentro de poco cumplirá los 86. «Y pensé que no llegaría a ellos», añade.

Nada más lejos de la realidad. Al final esquivó sus dos predicciones y, además, se marchó entre los aplausos de los médicos y enfermeros, a los que ella alaba: «Tenemos unos empleados en el hospital que son maravillosos y convendría recordarlo. Y ahora, pues tampoco estoy para echar un baile, pero gracias a su ayuda me encuentro mejor».