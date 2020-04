Llegan las primeras mil mascarillas a Mondoñedo adquiridas por el Concello para sus vecinos que ya comenzaron a repartir

0

La Voz de Galicia

mondoñedo/la voz 09/04/2020 12:49 h

Debido a las dificultades de abastecimiento, el Concello de Mondoñedo anunció públicamente el pasado martes la próxima adquisición de cuatro mil mascarillas para que cada vecino pudiese tener la suya. Acaban de anunciar esta mañana que ayer por la tarde "chegou o primeiro lote de mascarillas con 1.000 unidades, que dende o Concello de Mondoñedo adquirimos para todos os veciños". Comenzaron el reparto por la parroquia de Lindín, a través de la asociación vecinal. Pero también desde este jueves, informaron a la población a través de sus redes sociales, de lo siguiente: "As persoas que necesiten con urxencia facerse con mascarillas ou luvas, poderán recollelas na Oficina da Policía Local, sempre evitando aglomeracións e gardando as distancias adecuadas". Dicha oficina está situada, cabe recordar, en la Praza do Concello.

Por último, instan a los mindonienses "a que se faiga un uso correcto e responsable destes materiais de protección, sendo aconsellable que se pospoña a súa utilización para cando se inicie o período de desescalada e se permita saír gradualmente das vivendas".