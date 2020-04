Instrucciones para las empresas que vuelven a ponerse en marcha el lunes

0

09/04/2020

Tomar medidas para reducir cualquier riesgo de contagio. Esa será la prioridad de la empresas que este lunes regresarán al trabajo. Para echarles una mano, Sanidad ha remitido unas instrucciones a tener muy en cuenta, en las que ha instado a las empresas a modificar, en la medida de lo posible, la disposición de los espacio de los centro de trabajo para garantizar la distancia de seguridad de dos metros entre los trabajadores, así como entre estos y los clientes o público que acudir al lugar.

Esta es una de las medidas organizativas que se contemplan en un documento elaborado por los técnicos del ministerio, en colaboración con los de Trabajo y Economía Social, además de con asociaciones de la administración pública y de medicina del trabajo. Esta iniciativa, que se incluye en el «Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al Sars-Cov-2», deberá ser tenida en cuenta por las empresas, especialmente las que desarrollan una actividad económica no esencial que a partir del lunes vuelven a funcionar.

En el documento, además, se definen los escenarios de riesgo de exposición al coronavirus en el entorno laboral. Según las consideraciones de los técnicos, los más expuestos al riesgo son el personal sanitario asistencial y no asistencial que atiende a una persona sintomática, y los técnicos de transporte sanitario si hay contacto directo con la persona sintomática trasladada.

Contacto directo

Según recoge EFE, el personal que trabaja en situaciones en las que no se puede evitar un contacto estrecho con una persona sintomática deberán usar equipos de protección individual (EPI) biológica y, en ciertas circunstancias, que protejan de los aerosoles y frente a salpicaduras.

Expuesto a menor riesgo está el personal sanitario cuya actividad laboral no incluye contacto estrecho con una persona sintomática, como por ejemplo personas acompañantes para traslado o celadores, camilleros y trabajadores de limpieza.

En laboratorios

Mucho cuidado deberá tener también el personal de laboratorio responsable de las pruebas de diagnóstico virológico; así como no sanitarios que tengan contacto con material sanitario, fómites (sustancia que si se contamina puede transferir el patógeno de un individuo a otro) o desechos posiblemente contaminados; y las personas que prestan ayuda a domicilio de contactos asintomáticos.

Menor peligro

Con baja probabilidad de exposición están los trabajadores sin atención directa al público, que deberán mantener los dos metros de distancia o con medidas de protección colectiva para evitar cualquier contacto. En este grupo, Sanidad incluye por ejemplo al personal administrativo, los técnicos de transporte sanitario con barrera colectiva, sin contacto directo con el paciente, o conductores de transportes públicos con barrera colectiva o personal de seguridad.

En este caso, no es necesario que usen EPI aunque en ciertas situaciones, como por ejemplo en una situación de falta de cooperación de una persona sintomática, deben utilizar material de protección respiratoria y guantes. Estas medidas, no obstante, deben ajustarse a las condiciones de salud de la persona trabajadora, especialmente a la que es sensible para el coronavirus.

Grupos vulnerables

Con la evidencia científica disponible a fecha de 8 de abril, Sanidad ha definido como grupos vulnerables para la COVID-19 las personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años.