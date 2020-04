Enfermeras cuestionan que pacientes con COVID-19 compartan habitación en Montecelo

0

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 09/04/2020 11:37 h

Personal de enfermería de la planta de Cirugía Impar del Hospital Montecelo, de Pontevedra, cuestiona que varios pacientes con COVID-19 estén compartiendo habitación. Según sus testimonios, a primera hora de este jueves hay dos cuartos (501 y 503) con pacientes positivos compartiendo enfermedad y espacio. Sostienen que este hecho contraviene las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y que solo tendría sentido si el hospital estuviera en una situación de colapso. «No solo no hay colapso, sino que bajó mucho el número de ingresados en las plantas liberadas en su día para acoger COVID-19. Se han vaciado Digestivo y Traumatología y se han quedado, además de Cirugía Impar, Neumología y Medicina Interna», subraya una enfermera. ¿Por qué se produce entonces esta situación? Las enfermeras de Cirugía Impar lo achacan a que se quiere retomar las operaciones. «Al parecer, la orden la dio el jefe de servicio de Digestivo, el doctor Juan Turnes, y la idea es concentrar pacientes para empezar la actividad quirúrgica».

Los profesionales insisten en que hay camas vacías en Cirugía Impar, en Neumología y en Medicina Interna. Aseguran que uno de los dos pacientes que compartían habitación pidió a las enfermeras ser trasladado a un cuarto individual. Ante la negativa del hospital, prefirió solicitar el alta voluntaria y marcharse a su casa. «No es verdad, como dicen ellos, que los pacientes prefieran compartir habitación», afirma una enfermera. Argumentan que el hecho de que la carga viral sea doble es un riesgo añadido para el personal y también para los pacientes. «Nuestro hospital, a diferencia del de Santiago, es viejo y las habitaciones no permiten el metro de separación. Los pacientes no tienen intimidad, tienen que compartir baño cuando algunos sufren diarreas y ya no digamos para el personal de limpieza. Hay cuadros de ansiedad en limpiadoras, que ahora tienen doble trabajo y menos seguridad», recalcan. Las enfermeras de Cirugía Impar tampoco entienden las prisas porque, en todo caso, hasta el lunes no debería haber actividad quirúrgica.

Además de malestar y preocupación, el personal tiene muchas dudas. De ahí, que hayan solicitado una reunión con la dirección que tendrá lugar, si no hay cambios, el próximo lunes. «Queremos que nos digan por escrito por qué tenemos que estar más expuestos. Parece que vamos a tener que usar unas batas desechables, que ellos lavarán para que volvamos a usar».

Por su parte, la dirección asistencial del área sanitaria no solo confirmó que se están juntando pacientes de COVID-19, sino que lo justificó. A preguntas de La Voz, un portavoz afirmó que en muchos centros sanitarios ya se están juntando «para minimizar riesgos de trabajadores y para no tener pacientes positivos ubicados en muchas áreas del hospital». En este sentido, sostienen que no es bueno tener pacientes con esta patología en diversas zonas, «así se preserva la seguridad de los profesionales y se gana eficiencia en el uso de los equipos de protección individual (epi)». Además, apuntan desde la dirección del Chop,«psicológicamente es bueno para los pacientes». «A aquellos que se juntaron y a los que se junten en el futuro, se les comunicará antes. Es una dinámica que ya se efectúa en otros hospitales», añadieron.