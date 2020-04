El Colegio Médico de A Coruña aporta 100.000 euros a la lucha contra el virus

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Luís Pousa

10/04/2020 05:00 h

El impacto de la pandemia entre los profesionales de la sanidad, que forman la primera línea del combate contra la propagación del virus, se mide en cifras tajantes: 20.000 sanitarios contagiados en toda España. Entre los fallecidos, según los datos que recoge el colegio A Coruña, se cuentan 34 médicos, 21 de los cuales estaban en activo. El 80 % eran profesionales de atención primaria. «A menudo nos centramos en la actividad de los grandes hospitales, pero no podemos olvidar que la atención primaria es la referencia fundamental que tiene siempre el paciente», explica Luciano Vidán, presidente del Colegio de Médicos de A Coruña.

Para contribuir a amortiguar este impacto, la entidad que preside Vidán ha abierto una cuenta bancaria y ha hecho una aportación inicial de 100.000 euros para colaborar en aspectos como la investigación, la formación o el tratamiento psicológico de los profesionales sanitarios. El colegio de A Coruña se convierte así en el primero de toda España en ofrecer esta respuesta. «Además de hacer un llamamiento a las instituciones para que contribuyan en la medida de sus posibilidades, queríamos aportar parte de nuestros presupuestos a esta iniciativa», apunta el doctor Vidán.

Investigación clínica

Los fondos se destinarán a financiar la investigación de los grupos que trabajan en esta materia en las universidades del ámbito de actuación del colegio (A Coruña y Santiago). «También queremos colaborar con la investigación clínica y los ensayos con fármacos y con plasma de pacientes curados que ya se están probando en algunos hospitales», explica el presidente de los médicos coruñeses. Entre otros aspectos, la investigación avanza en frentes como la inteligencia artificial, donde la Universidade da Coruña cuenta con un equipo que traslada a la medicina los hallazgos en este campo.

La entidad está participando en diversos proyectos para paliar la escasez de material de protección y distribuirlo entre los profesionales del sector, a los que trata de ayudar, además, en la búsqueda de alojamiento alternativo en el caso de que prefieran no acudir estos días a su vivienda habitual para evitar el riesgo de contagiar a sus familias.

El Colegio Médico de A Coruña quiere aprovechar su plataforma on line para ofrecer a los profesionales la formación que actualmente no se puede impartir de forma presencial. «La formación abarca no solo la relativa al uso de equipos de protección, muy importante ahora mismo, sino también todo el conocimiento que se genera en tiempo real sobre el virus», matiza Vidán.

Atención psicológica

La plataforma informática también se va a poner a disposición de los colegiados para abrir una línea de atención psicológica para que puedan recibir asistencia aquellos médicos afectados por la lucha diaria contra la epidemia en los hospitales de A Coruña.

Las empresas, instituciones y particulares interesados en colaborar con esta iniciativa del Colegio de Médicos pueden hacer sus aportaciones a través de la cuenta especial abierta en Abanca (IBAN ES76 2080 0058 1330 4003 3560).

Abanca participa en un seguro para proteger a 700.000 sanitarios

Abanca Seguros es una de las entidades participantes en la creación de un seguro colectivo dirigido específicamente a proteger a los profesionales sanitarios que luchan contra el coronavirus.

La póliza dará cobertura a más de 700.000 médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, celadores y personal de ambulancias involucrados directamente en la lucha contra el COVID-19 en hospitales, clínicas, ambulatorios y residencias de mayores, tanto públicos como privados. Se trata de la mayor póliza colectiva de este tipo jamás suscrita en la historia de España e incluye a los sanitarios sumados a la lucha contra el coronavirus de forma voluntaria.

Las entidades aseguradoras participantes, agrupadas en la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa), han realizado una aportación conjunta de 37 millones de euros para constituir un fondo solidario con el que la organización sectorial suscribirá un seguro de vida colectivo. Dicho instrumento cubrirá el fallecimiento por causa directa del COVID-19 de los profesionales que en estos momentos combaten la enfermedad en el sistema sanitario y proporcionará un subsidio diario a los que resulten hospitalizados.

El seguro tendrá una vigencia de seis meses desde la declaración del estado de alarma. Quedan cubiertos, por lo tanto, los sanitarios que sean hospitalizados o que fallezcan a causa directa del coronavirus entre el pasado 14 de marzo y el próximo 13 de septiembre del 2020, ambos días incluidos.

Endesa entrega 2.000 viseras al hospital de Ifema

La Fundación Endesa entregó este jueves en el hospital de campaña de Ifema un lote de 2.000 viseras protectoras realizadas con impresoras 3D destinadas, antes del comienzo de la crisis, a un programa escolar de innovación llamado RetoTech. Un total de 50 impresoras de este proyecto de la Fundación Endesa se están dedicando ahora a producir 20.000 viseras protectoras que se destinarán a centros sanitarios públicos y privados y servicios de emergencias, para contribuir a la lucha contra el coronavirus.

La Fundación Endesa y BQ, su socio colaborador en el proyecto, se encargan de recoger las impresoras y llevarlas a un centro de producción en el que ingenieros voluntarios de BQ fabrican las viseras, para su posterior distribución, a razón de unas 1.000 diarias.

Micromecenazgo

Todo aquel que esté interesado en colaborar con esta iniciativa a título individual, puede hacerlo a través de la web de micromecenazgo que ha puesto en marcha BQ, y a la que se puede acceder a través de la web Protege a nuestros héroes.

En la actual crisis, Endesa ha puesto en marcha un plan de acción para contribuir a la lucha contra el virus en dotado con 25 millones de euros.

Afundación recibe más de 1.500 llamadas

Afundación, la Obra Social de Abanca, amplía su programa +60, te acompañamos, que se puso en marcha el pasado 27 de marzo en su nuevo portal Afundación en casa, a toda la población de mayores de 60 años de Galicia, que podrán recibir información a través del teléfono gratuito 900 815 020. Más de 1.500 personas han sido atendidas ya por el equipo de profesionales del área de envejecimiento activo de Afundación.