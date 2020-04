África González: «Me gustaría pensar que se podrá ir a Samil o a cualquier playa en verano»

0

La Voz de Galicia M. G. Reigosa

10/04/2020 05:00 h

África González, presidenta de la Sociedad Española de Inmunología y catedrática en la Universidade de Vigo, radiografía el presente de la pandemia y extiende su análisis en clave de futuro.

-¿El precedente de la Gripe A puede haber llevado a minusvalorar el COVID-19?

-Puede que la mortalidad que se vio de la Gripe A nos hiciera relajarnos. También el creer que estaba ocurriendo en China y que las medidas de contención de allí lo frenarían. Pensamos en el SARS o el MERS. Se contuvo pronto, y aunque la mortalidad fue muy alta no se extendió a otros países. Quizás influyó más lo que sucedió con el SARS y el MERS.

-¿Qué sabemos con certeza del COVID-19?

-Sabemos cómo se contagia, sabemos la enfermedad que produce, y cada vez sabemos mejor cómo manejar a los pacientes. Y conocemos mucho mejor la epidemiología. Sabemos que el confinamiento está siendo eficaz, que hacer cuanto mayor número de test mejor para conocer verdaderamente la extensión de la enfermedad. Avanzamos en el estudio de tratamientos que pueden ser útiles a los pacientes, sobre todo en la parte inflamatoria, que es la que lleva a la muerte. Se están probando diversos tipos de inmunoterapia en ensayos clínicos.

-¿En qué dirección hay que apuntar al echar la vista al frente?

-Hay que seguir avanzando en la realización de test que detectan los anticuerpos, y no solo en los pacientes con sospechas. Creemos muy importante extenderlos a un porcentaje amplio de la población en general, haciendo una selección de personas representativas de cada comunidad autónoma, porque nos daría una imagen más aproximada de cuántas personas han sido verdaderamente infectadas. Los test PCR solo detectan el virus. Puede haber personas que ahora tengan un PCR negativo y sin embargo hayan pasado la enfermedad. Eso solo lo podemos saber analizando los anticuerpos. Además, complementa el diagnóstico de la PCR, permitirá conocer la situación del personal sanitario y cómo ha sido la epidemia a nivel nacional.

-¿La posibilidad de una segunda ola hacia el otoño es una amenaza real?

-No sabemos. Lo que ocurrió con el SARS y el MERS fue que se autolimitaron. Es cierto que, si se comporta como otros coronavirus que producen enfermedades respiratorias muy leves, seguramente sí habrá. Pero estaríamos más preparados.

-¿Y las vacunas?

-Las vacunas tardarán, y no sabemos si alguna de las que se está probando será eficaz. Antes de un año o dos no las podemos esperar. Como cualquier otra vacuna, debe cumplir todos requerimientos de seguridad y de eficacia. No se pueden saltar pasos.

-Pongámonos en el fin del confinamiento. ¿Cómo deberá ser el llamado desescalado?

-El primer paso es separar a las personas infectadas de las no infectadas. Una vez llevado a cabo esto se pueden ir liberalizando y abriendo medidas, sobre todo viendo quiénes tienen anticuerpos, porque nos indican que pasaron el proceso, estuvieron en contacto con el patógeno y lo más seguro es que estén protegidos. Se podría ir normalizando la situación en cuestión de trabajo, pero con medidas de distancia e higiene de manos. Hay que seguir estando alerta, porque es posible que pueda haber nuevos focos que, por supuesto, serían mucho más contenidos. Es lo que se está viendo en China.

-Le hablo de Samil por citar un ejemplo cercano. ¿Veremos la foto de playas abarrotadas en verano?

-Me gustaría pensar que se va a poder ir a Samil o a cualquier playa en verano. Por otros coronavirus, sabemos que en temperaturas elevadas este tipo de virus no puede estar mucho tiempo en esas gotitas que se escapan cuando hablamos o tosemos. Se espera que en verano baje mucho. La luz ultravioleta también afecta de forma muy importante a los virus. Es esperable que en el verano podamos tener una cierta normalidad. A lo mejor se establecen determinadas restricciones de distancia, la higiene que comentábamos, y está por ver si llevaremos o no protección. Una persona sana no necesita mascarilla, pero es verdad que es una medida que en parte evita posibilidades de contagio, aunque no protege completamente.

-¿Cómo cuadra la idea del pasaporte biológico con la dificultad para calibrar el número de pacientes asintomáticos?

-Desconocemos cuántos pacientes asintomáticos puede haber. Y sabemos que aproximadamente en el 80 % de los casos detectados la enfermedad es leve. Vuelvo a lo de antes. La única manera de tener una idea aproximada de cuántas personas se infectaron es haciendo un estudio muy amplio para detectar anticuerpos.

-¿Una reflexión final?

-Esta pandemia ha llegado y a lo mejor no es la última en un mundo tan globalizado. Por eso la investigación, con los medios necesarios, es tan importante. Creo que los equipos multidisciplinares serán esenciales y que se debería tener en cuenta nuestra voz, la de los inmunólogos.