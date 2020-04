Última hora de la pandemia en el mundo: Trump estudia congelar los fondos a la OMS mientras Wuhan recupera la libertad

0

La Voz de Galicia Redacción

08/04/2020

El diario de la pandemia alcanza este 8 de abril con el mundo contabilizando más de 1,4 millones de personas contagiadas y 82.000 muertos. Tras cada número hay una vida, una historia y una familia. Porque el coronavirus no entiende de fronteras y a estas alturas ya ha dejado su huella en 184 países. Estados Unidos, con unos 400.000 contagiados y unos 13.000 fallecidos, es el nuevo epicentro de la epidemia de coronavirus con cifras que ya rondan las de España e Italia.

En número de casos, España figura inmediatamente por detrás de los americanos, unos 142.000 positivos y más de 14.000 fallecidos, pero en cuanto a muertes es Italia el país más afectado, con 135.000 enfermos y más de 17.000 víctimas. Francia es el cuarto país en la lista, con más de 110.000 positivos y más de 10.300 muertos.China, origen de la enfermedad, figura estable con unos 82.000 casos y más de 3.300 muertos, y en Irán, donde el ritmo de crecimiento también habría comenzado a ralentizarse, las autoridades han dado cuenta de más de 62.000 positivos y 3.800 fallecidos.

Pero, más allá de las cifras, este miércoles de abril llega con Donald Trump amenazando con retirar aportación económica a la OMS, con Wuhan liberándose al fin del confinamiento o con el primer ministro británico, Boris Johnson, en la uci.

Trump estudia congelar los fondos a la OMS, por su sesgo con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estudia congelar los fondos que su administración aporta a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en plena pandemia de COVID-19. En su línea, el mandatario, en rueda de prensa, primero dejó caer que iba a congelar las aportaciones, pero luego matizó que lo estudiaría.

El motivo de esta medida es que el magnate acusa a la OMS una organización «sesgada» en favor de China y de haberse «equivocado» al no alertar antes del coronavirus. Además, también les reprochó las críticas hechas respecto a las primeras medidas que su gobierno adoptó al inicio de la pandemia. «La OMS se equivocó, no avisó a tiempo, podrían haber avisado meses antes, lo habrían sabido, deberían haberlo sabido, probablemente lo sabían», dijo el presidente. «Cuando se equivocan en cada decisión, no es algo bueno», añadió.

Trump recordó que Estados Unidos es el principal donante de la OMS y que financia «la mayor parte» de la organización. En el período 2016/17, EE.UU. aportó un 76 % de las aportaciones voluntarias.

Wuhan recupera la libertad tras 76 días confinada

Miles de personas salieron este miércoles de Wuhan tras el levantamiento, en la madrugada del martes, las medidas de cuarentena que han mantenido la ciudad, cuna de la pandemia, sellada durante casi once semanas. El ferrocarril ha sido uno de los medios de transporte más usados para marcharse de la urbe, aunque no el único: más de un millar de vehículos comenzaron a abandonar Wuhan por carretera al levantarse la mayoría de los controles de tráfico impuestos desde enero.

Ahora, las autoridades afirman tener bajo control el brote, por lo que con el inicio de la jornada de este miércoles se reanudaron los servicios ferroviarios en las tres estaciones de Wuhan, desde donde partieron los primeros trenes.

El transporte aéreo, aunque lejos de la actividad normal, también se retomó ayer y el aeropuerto de la ciudad registraba bastante ajetreo. Muchos de los viajeros visten monos blancos de protección, incluso los niños, en un ambiente de alegría contenida tras 76 días de estancia obligatoria en Wuhan. Sin embargo, los vuelos no podrán realizarse directos a la capital china, explicaron a los medios los empleados del aeropuerto. Además, los aviones no irán llenos.

Y solo podrán optar a adquirir uno de estos billetes quienes acrediten su buen estado de salud mediante códigos QR generados a través de aplicaciones móviles, quienes, no obstante, deberán seguir pasando por controles de temperatura y de identidad.

La agencia estatal de noticias Xinhua informó de que también se reactivarán hoy otras 30 rutas de autobús para situar el total de líneas operativas en 346, y reabrirá otra línea de metro. Asimismo, este miércoles volverán a operar los taxis y transportes por ferri y tranvía, así como los autocares para rutas de larga distancia.

Los Ángeles ordena cubrirse la cara

El alcalde de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, Eric Garcetti, ha ordenado a los empleados de los negocios considerados «esenciales» y a los usuarios que precisen los servicios de los mismos cubrirse la cara a partir de este viernes para prevenir la propagación del Covid-19.

Asimismo, emitió una orden de confinamiento para los ciudadanos y detalló que estos negocios podrán negarse a proporcionar sus servicios a los clientes que no lleven la cara tapada.

Por otra parte, los negocios «esenciales» que permanecen abiertos durante el confinamiento, como supermercados, farmacias, restaurantes, hoteles, taxis, repartidores a domicilio o empresas de construcción deben proporcionar a sus empleados alguna manera para que se cubran la cara, recoge Europa Press.

Además, los empleadores deben proporcionar a sus empleados acceso a instalaciones limpias, con jabón y gel desinfectante, para lavarse las manos y permitir que se las laven cada 30 minutos.

El estado de California tiene, hasta el momento, 17.351 casos confirmados de coronavirus, incluyendo 432 muertes.

Johnson continúa ingresado en la uci

El primer ministro británico, Boris Johnson, pasó una segunda noche en la unidad de cuidados intensivos del hospital St. Thomas a causa del COVID-19. Ayer, su gabinete apuntó que se encontraba «estable» y «con buen ánimo».

Ante la ausencia del primer ministro, el titular de Exteriores, Dominic Raab, está a cargo del Gobierno y, si éste llegase a enfermar también, sería el ministro de Economía, Rishi Sunak, quien ocuparía provisionalmente la responsabilidad del Ejecutivo.

El ministro de Exteriores tendrá que decidir en los próximos días si las actuales restricciones de movimiento de la población, que deben ser revisadas el día 13, continuarán o no. Los ciudadanos tienen la instrucción de no salir de casa a menos que sea para comprar alimentos o medicinas, hacer algún tipo de ejercicio físico o para ayudar a alguna persona vulnerable, recoge Efe..

El número de muertos registrados en hospitales el Reino Unido por COVID-19 aumentó ayer en 786 personas, hasta un total de 6.159, el máximo incremento de víctimas mortales contabilizado hasta ahora en un día por el Ministerio de Salud. Contabilizan 55.242 casos positivos.

India autorizará la exportación de hidroxicloroquina tras las amenazas de Trump

El Gobierno de India ha anunciado que permitirá la exportación de medicinas a «países que se han visto muy afectados» por la pandemia de coronavirus, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, plantease «represalias» si el país asiático no levantaba los vetos a fármacos como la hidroxicloroquina.

El Ejecutivo indio prohibió el sábado la exportación de hidroxicloroquina, antimalárico al que Trump ha aludido por su uso potencial frente al Covid-19. Sin embargo, «en vista de los aspectos humanitarios de la pandemia», Nueva Delhi ha decidido autorizar la salida de este fármaco y de paracetamol «en cantidades apropiadas».

El permiso afecta a los países vecinos que dependen de los suministros indios, así como «a algunas naciones que se han visto especialmente afectadas por la pandemia», recoge Europa Press. Trump llamó el domingo al primer ministro indio, Narendra Modi, para solicitarle hidroxicloroquina y en su comparecencia del lunes, deslizó una amenaza velada. «Si no permite que salga, bien. Pero por supuesto, podría haber represalias. ¿Por qué no?».