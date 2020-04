Así se sale de 28 días entre la vida y la muerte

0

La Voz de Galicia

A CORUÑA 09/04/2020

Los aplausos sonaron este miércoles 8 de abril por primera vez en la uci del Hospital Quirón de A Coruña desde el inicio de la pandemia para celebrar, con este gesto, poder dar de alta de la unidad de críticos a su primer enfermo, el primero también en entrar en una unidad en la que la pelea siempre es entre la vida y la muerte .

La paciente, una mujer de 67 años del área coruñesa, abandonó el servicio entre un pasillo de aplausos del personal después de 28 días en la uci “y 22 con ventilación mecánica”, explica Suso Blanco, jefe de la unidad. “Esto es un éxito de todo un equipo, no solo de los médicos, sino de enfermeras, auxiliares, celadores.. de todos, porque todos se han dejado la piel cada minuto, 24 horas sobre 24, para sacarla adelante”, recalcó el responsable.

La enferma, que se recuperó de una neumonía bilateral con distrés respiratorio agudo, se encuentra estable y ya se le ha practicado un doble test de COVID-19, con resultado negativo. Ahora, permanecerá hospitalizada en planta hasta poder abandonar el Quirón, primer centro de la sanidad privada coruñesa que ingresó positivos del coronavirus. .

“Estamos muy, muy contentos”, apunta Blanco, quien habla de la alegría y la emoción que acompañó el recorrido de la enferma hacia su nueva habitación, fuera de la uci. “Esto es todo un reto y si no funcionamos todos al unísono, con todo el esfuerzo personal y colectivo, no podríamos sacar adelante a una persona con una enfermedad tan grave”, subraya el responsable de la uci antes de reiterar la dedicación del personal que trabaja “bajo la presión psicológica de meterte en una pandemia desconocida y asumiendo el riesgo, aún teniendo equipos de protección, de poder contaminarse cada vez que entra en el módulo de aislamiento si no has sellado bien el traje”.

“De momento no, tenemos que seguir luchando para sacar adelante al resto de los enfermos”, dice sobre la posibilidad de festejar también las buenas noticias. La celebración queda aplazada a “cuando acabe todo esto y todos juntos; ahora _concluye_, estamos aún en plena guerra”.