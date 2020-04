Malú desmiente que vaya a dar a luz en casa por miedo al coronavirus

0

La Voz de Galicia Martin Bastos

08/04/2020 19:05 h

La cantante Malú ha desmentido la publicación de la revista Lecturas acerca de sus supuestos planes para dar a luz en casa por temor a acercarse a un hospital en plena crisis del coronavirus. La pareja de Albert Rivera, con quien espera su primer hijo en común, se encuentra ya en estado de gestación avanzado y espera el nacimiento para el mes de mayo, momento en el que existen pocas prababilidades de que España haya superado la alerta sanitaria por la pandemia del COVID-19.

La revista Lecturas de esta semana sostiene que la pareja se ha organizado para tener un parto a domicilio y con un gran despliegue médico. Según la publicación, la artista estaría asistida durante el alumbramiento por un ginecólogo, una comadrona y un pediatra. Asimismo, habría pedido la presencia de un anestesista en el hogar. Un médico de confianza les habría ayudado a organizar todo el operativo para evitar que la pareja tenga que estar en contacto con un posible foco de contagio en un centro médico.

La cantante ha compartido un post en su Instagram donde deja claro que esta información es completamente errónea y que dice estar cansada de las noticias donde se especula sobre su vida y su futuro con Albert Rivera.

«Llevo más de un año escuchando y leyendo mentiras sobre mi vida, a las que desgraciadamente ya me he acostumbrado», comienza explicando Malú en su publicación. «Nunca me he pronunciado, pero en estos momentos tan delicados suenan especialmente frívolas, porque somos muchas las mujeres embarazadas y preocupadas por esta situación tan complicada. Por favor, ya basta. Gracias».

La revista del corazón señala que la situación de la pandemia en España le ha generado a la artista una gran ansiedad, motivo por el cual ambos buscaron otras alternativas para intentar evitar a toda costa la visita a un hospital español en las actuales circunstancias. Afirma que, en un principio, sus proyectos pasaban por desplazarse a un hospital extranjero en países como Inglaterra, Holanda, Luxemburgo y Polonia. Pero la evolución de los contagios, la propagación del virus por Europa y el actual estado de confinamiento y prohibición de los viajes llevó a los futuros padres a replantearse el operativo.

Sostiene la revista que en las últimas semanas se han centrado en convertir una habitación de su hogar en un paritorio con todas las medidas de seguridad para garantizar que el parto se produzca en las mejores condiciones y con todo el apoyo médico.

Tras la publicación de la revista, en las redes sociales no faltaron las críticas de quienes acusan a la pareja de sembrar el pánico entre las embarazadas del país por la falta de apoyo y confianza en la sanidad española en las actuales circunstancias.