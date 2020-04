«A falta de mascarillas, usábamos bufandas para protegernos»

0

La Voz de Galicia

ortigueira / la voz 08/04/2020 18:00 h

«Nosotros sí tenemos mascarillas y guantes, pero son muy difíciles de encontrar. Hasta hace poco usábamos bufanda y guantes de invierno para protegernos», relata Marie-Rose Gómez. Esta ortegana nacida en Ginebra reside en Boston desde 1992. Su marido es estadounidense, igual que sus hijas. «Aquí llevamos en cuarentena desde el día 17, cuando cancelaron la escuela de las niñas debido a que un visitante había dado positivo», explica.

En la calle, la respuesta es dispar. «La gente está practicando el distanciamiento físico y el confinamiento parcial, pero no hay restricciones del Gobierno, ni a nivel regional ni de la ciudad: no exigen no salir, es solo una recomendación», señala. Eso sí, «han cerrado parques y lugares públicos para que no haya aglomeraciones, aunque los chavales juegan al baloncesto o van juntos al parque canino». «Pocas personas utilizan máscaras o guantes, se puede salir a hacer compras y a pasear, aunque no se recomiende, y se aconseja mantener una distancia de seis pies [1,80 metros] entre personas», detalla.

En su entorno hay gente con vínculos en Europa: «Recibimos noticias directas de nuestras familias de Italia, España o Irlanda, y tenemos una visión más estricta. Aquí vamos dos semanas por detrás de Italia y España». Aun así, «muchas personas que han podido y tienen segunda residencia en el campo o la playa se han desplazado tras extenderse la cuarentena más de una semana».

Cuenta que en los supermercados han comenzado a limitar los horarios y la cantidad de gente que puede entrar a la vez. «La gente de oficinas trabaja virtualmente desde casa, las personas del ámbito del arte están sin actividad, el personal de servicios está sufriendo recortes, los restaurantes reparten comidas y los trabajadores de la salud están al pie del cañón ya desesperados», enumera. Constata la escasez de test del coronavirus y cree «inevitable» que la enfermedad se propague «con fuerza» por Boston, dada la proximidad a Nueva York y a la gente que vive en una ciudad y trabaja en la otra, sin que se haya cerrado el acceso. Lamenta «la confusión generada por la mezcla de mensajes» emitidos por las autoridades.

Para Marie-Rose, «lo positivo es que hay mucha gente tratando de echar una mano». «Las personas sin seguro médico y las más pobres se verán aun más afectadas. Al menos, los refugios están recibiendo muchas ayudas de sus comunidades, de restaurantes locales que envían comida y material para protección», apunta.

Esta bostoniana de Ortigueira percibe inquietud por el riesgo de colapso sanitario: «De hecho, han empezado a habilitar la pista de patinaje de nuestro barrio, North End, y otros locales para los enfermos». Las consultas médicas se atienden por teléfono y piden que no se acuda a centros de salud ni hospitales, «salvo en caso de emergencia, porque son lugares de alto riesgo».