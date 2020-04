Los expertos del comité gallego no ven utilidad clínica a los test recibidos

0

La Voz de Galicia E. Álvarez

08/04/2020

Los 57.000 test que recibió la Xunta para diagnosticar en residencias y centros sanitarios no son la panacea. Hasta el punto de que los profesionales que forman parte del comité gallego de gestión de la crisis recomiendan no usarlos por su nula utilidad clínica. El motivo: no distinguen si un paciente tiene el virus, está pasando la enfermedad y por lo tanto contagia o si simplemente tiene anticuerpos porque ha superado el coronavirus y es inmune.

Los test detectan dos anticuerpos: los IGM y los IGG. Los primeros aparecen al cuarto o quinto día, cuando el cuerpo empieza a defenderse del virus. Los segundos lo hacen más tarde y se quedan. Pues bien, el test no distingue qué anticuerpo está presente en el organismo, solo que hay anticuerpos. Tato Vázquez Lima, miembro de este comité y jefe del servicio de urgencias del Hospital do Salnés, recuerda que esta carencia obligaría a hacer PCR en todo caso, para confirmar si el usuario tiene realmente el virus o simplemente lo ha superado y es inmune. Sí valdrían, por ejemplo, para hacer estudios epidemiológicos para conocer el porcentaje de población que ha estado en contacto con el coronavirus.

Existen test rápidos de doble banda, y de hecho se probaron en Galicia. Estos sí serían de gran utilidad, porque especifican qué anticuerpo es positivo o negativo. Por ejemplo, un paciente con IGM positivo e IGG negativo está al principio de la enfermedad. Ya han aparecido los primeros anticuerpos para frenar el virus, pero no los segundos. Si ambos son positivos, está en una fase más avanzada de la enfermedad, y si el IGM es negativo y el IGG es positivo el paciente está curado y es inmune. Sobre qué va a hacer la Xunta con los test, los miembros del comité no se pronuncian, pero desde luego no ven aplicación práctica en sanitarios y centros residenciales. En el caso de los sanitarios, si el test es negativo habría que hacer una PCR de confirmación, pero si es positivo también, porque puede ser que ya esté curado.

Consensuado con autonomías

La Delegación del Gobierno en Galicia ha aclarado que se probaron 70 modelos de test y se eligió este de forma consensuada con las autonomías, ya que tiene una sensibilidad del 80 % a partir del séptimo día de infección.