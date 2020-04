El Concello de Noia aplaza el pago de impuestos y tasas municipales

0

La Voz de Galicia Ribeira

08/04/2020 19:37 h

A Comisión de Seguimento da Evolución do COVID-19 del Concello noiés decidió esta mañana, por unanimidad, aprobar un nuevo calendario fiscal para este ejercicio, que incluye la ampliación del plazo de pago de impuestos y tasas municipales. El objetivo de esta medida es ayudar a aquellas familias que están atravesando por serias dificultades económicas con motivo de la crisis sanitaria.

«Atrasaremos un mes o inicio do devengo de todas as taxas e impostos e tamén plantexamos unha ampliación do prazo para facer o pago en efectivo. Por exemplo, o imposto de vehículos agora cobrarase un mes máis tarde e haberá tres meses para abonalo en efectivo, e non dous como ata agora», explicó el alcalde, Santiago Freire. También anunció la redacción de nueva ordenanza que permita fraccionar los pagos.