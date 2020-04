La Xunta coordina 55 proyectos para la fabricación de material sanitario en empresas gallegas

0

Redacción / La Voz 08/04/2020 05:00 h

Aprovechar las capacidades de la industria gallega para la fabricación del equipamiento que más se necesita ahora en los centros hospitalarios y de atención a mayores o personas con discapacidad. Ese es el objetivo con el que nació el Comité de fabricación de equipamento sanitario e para a prevención en materia de saúde laboral, que ayer tuvo su primera reunión bajo la presidencia, telemática, del conselleiro de Industria, Francisco Conde.

En este primer contacto se evaluaron 55 proyectos para adaptar la producción de las empresas a la demanda sanitaria gallega, que pasa sobre todo por equipos de protección individual (EPI), guantes, mascarillas, productos desinfectantes y piezas de respiradores. Francisco Conde quiso agradecer a la industria gallega su compromiso, ya que «está actuando dende a solidariedade e a responsabilidade, amosando o seu know-how».

La plataforma Marketplace es la que está gestionando los proyectos elegidos, y desde la Xunta destacan «os EPIS doados por Ceaga, as batas médicas xestionadas polo clúster téxtil Cointega, os mandís impermeables que fabrica a industria do plástico, pantallas protectoras, respiradores que están fabricando Bendix e Cinfa, ou o pedido de mascarillas no que colabora Gabadi».

Aportaciones de empresas

A la organización y coordinación de la producción desde la Xunta se suma otra ayuda que llega de empresas y otros colectivos, y que es constante. Por ejemplo, la empresa gallega de energías renovables Greenalia se ha adherido a la iniciativa de Unicef para crear una nueva provisión de mascarillas de protección FFP1, que permitan a los sanitarios realizar con seguridad su trabajo.

Asimismo, la empresa Endesa, a través de su filial de energías renovables Enel Green Power España, ha donado una amplia partida de hidrogeles al Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade para luchar contra el coronavirus. En este concello Endesa está impulsado un parque eólico y ha decidido colaborar así con el concello, ofreciendo los hidrogeles a los trabajadores del servicio municipal de ayuda en el hogar, el centro de día del municipio, la residencia de la tercera edad y la sede administrativa municipal de Cerdedo.