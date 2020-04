Xiana, la tercera gallega que nace sana de una madre con coronavirus

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Ángel Paniagua

Vigo 07/04/2020 13:43 h

La vida va abriéndose paso en medio de la crisis del coronavirus. El domingo 5 nació Xiana, la hija de una mujer de Ponteareas que contrajo el COVID-19. Es el tercer bebé que nace sano en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo de una madre infectada. Hasta ahora no han trascendido más casos en Galicia. Los primeros son Fabio, Lucas y Xiana.

Su caso es particular porque su madre empezó a encontrarse mal el propio domingo. Llegó al hospital con síntomas respiratorios y embarazada de 34 semanas. En urgencias se le hizo la prueba y dio positivo en coronavirus. Dicen fuentes del hospital que como se encontraba mal, empeoraba y la gestación estaba avanzada, se decidió hacer una cesárea de urgencia. Todo salió bien.

La madre está aislada en el hospital. No puede visitar a su bebé. Es algo que les ha ocurrido a las tres mujeres que han dado a luz en estas extrañas condiciones. Los bebés han sido ingresados en la unidad de neonatología, pero sus mamás no pueden verlos. Los conocen por las fotos que les hace llegar el personal sanitario. Quizás sea la parte más dura de todo esto: no experimentar el contacto en los primeros días. Es el precio de la salud.

Xiana ha nacido en la semana 34. Fabio nació el 17 de marzo tras 36 semanas de embarazo. Lucas vino al mundo el 19 de marzo, Día del Padre, después de 35 semanas de gestación. Todos los casos han sido avanzado el tercer trimestre, y todos han sido prematuros, una condición que adquieren los niños alumbrados antes de la semana 37 de embarazo, cuya duración normal es de 40. Todos los niños prematuros quedan ingresados en la unidad de neonatología para su recuperación. No todos precisan incubadora.

Estos tres casos en Galicia empiezan a constituir ya una interesante muestra. Las investigaciones previas indicaban que no había transmisión intraútero del virus SARS-CoV-2. Se han publicado varios estudios en publicaciones científicas internacionales con casos similares en Wuhan, todos con la misma conclusión. En Galicia, existe un protocolo específico para la atención al parto de mujeres enfermas de COVID-19. El personal tiene que ir especialmente protegido, pero estos tres casos empiezan a consolidar la normalidad de estos partos. Y la esperanza de futuro.