Última hora de la expansión del virus por el mundo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Redacción

La Voz 07/04/2020 11:00 h

Las cifras no dejan de crecer. Ya son 75.000 las personas que a lo largo y ancho del planeta han perdido la vida a causa del Covid-19. Miles de vidas truncadas por un coronavirus que ya ha infectado a 184 países y territorios y que deja ya más de 1.300 millones de casos en todo el mundo. Si una de las superpotencias, China, fue el origen, otra, Estados Unidos, está siendo la zona más herida. El país de las barras y estrellas contabiliza ya más de 368.000 contagios, y subiendo, y unos 11.000 fallecidos, de los que una tercera parte están en Nueva York.

Mientras, en el Reino Unido se mantienen a la espera de ver cómo evoluciona su primer ministro, Boris Johnson, que el lunes por la tarde tuvo que pasar a la unidad de cuidados intensivos. En la otra punta del mundo, en Nueva Zelanda, un paseo por la playa en pleno confinamiento le ha costado el puesto temporalmente al ministro de Sanidad. En China se felicitan, aunque con todas las precauciones, por no haber registrado fallecimientos desde el lunes, mientras en Bangladesh el panorama es aterrador. ¿Qué sucederá en un país con 168 millones de habitantes en el que el número de respiradores no alcanza los 1.800? Esta es la última hora de la expansión del coronavirus por el mundo.

El abismo de Estados Unidos

Una conversación telefónica «cálida y maravillosa». Así describió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la charla que mantuvo con el precandidato demócrata a la Casa Blanca Joe Biden acerca de la pandemia del coronavirus. «Él me ha dado su punto de vista y lo entiendo completamente», dijo Trump en la rueda de prensa, asegurando que había apreciado la llamada.

Pero mientras eso sucedía, en Estados Unidos los números de contagiados y fallecidos no dejan de subir. Son más de 368.000 los infectados por el coronavirus y unos 11.000 fallecidos, de los cuales alrededor de una tercera parte corresponden al estado de Nueva York. Solo en la ciudad homónima, sobre la que rige una orden de confinamiento, se han registrado unas 3.500 víctimas mortales.

Precisamente para intentar paliar la situación, el buque hospital USNS Comfort, atracado en Manhatthan, tratará finalmente a personas afectadas por coronavirus, en vez de a personas que no tienen el virus. Trump acepta así la petición del gobernador del estado, Andrew Cuomo.

Johnson, que no está con respirador, delega el mando

El primer ministro británico, Boris Johnson, afronta su primer día en la unidad de cuidados intensivos de un hospital londinense. Tras ser diagnosticado por Covid-19 el premier dijo que no cedería el mando, pero el agravamiento de su estado de salud en las últimas horas le ha obligado a delegar en el titular de Exteriores, Dominic Raab.

Johnson, de 55 años, fue ingresado el pasado domingo en el hospital St Thomas como medida de precaución, pero el lunes los médicos decidieron que debían extremar su cuidado, trasladándolo a la uci, donde se encuentra consciente y recibiendo oxígeno, pero sin necesidad de respirador.

Según los medios británicos, la reina Isabel II, jefa de Estado, permanece informada sobre la salud de Johnson, mientras que otros líderes mundiales enviaron anoche mensajes de apoyo al político conservador. Entre ellos, Donald Trump, que ofreció su ayuda. «He pedido a dos de las compañías (terapéuticas estadounidenses) líderes, compañías brillantes, que han hecho un gran trabajo. Les he pedido que se pongan en contacto con Londres de inmediato», dijo. «Vamos a ver si podemos ser de ayuda -añadió-. Nos hemos puesto en contacto con los médicos de Boris, y vamos a ver qué es lo que pasa, pero (las compañías) están listas para ir (a Londres)».

Nueva Zelanda relega al ministro de Sanidad

A la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, no le tembló el pulso a la hora de relegar en el escalafón de su gobierno al ministro de Sanidad, David Clark, aunque este mantendrá su cargo. El motivo no fue otro que saltarse la orden de confinamiento. «En condiciones normales hubiera despedido al Ministro de Salud. Lo que hizo está mal y no tiene excusas. Pero ahora mi prioridad es nuestra lucha colectiva contra el COVID-19», dijo Ardem, que detalló que mantendrá su cartera en Salud, pero perderá su papel como ministro asociado de Finanzas.

Clark había presentado su dimisión tras descubrirse que paseó junto a su familia por una playa a 20 kilómetros de su casa durante el primer fin de semana de las órdenes de confinamiento. Un ejemplo que a ojos de la primera ministra no era tolerable. En el país se han registrado hasta la fecha 1.160 casos del nuevo coronavirus, entre los que se incluye un muerto.

La alerta sanitaria en regiones de Japón comenzará mañana

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, declaró hoy formalmente la alerta sanitaria en varias regiones del país. En concreto, la medida, conocida como estado de emergencia, entrará en vigor este miércoles en el área metropolitana de Tokio y otras seis prefecturas del país. Se prolongará hasta el día 6 de mayo y permitirá a las autoridades imponer una serie de restricciones a los ciudadanos y a las empresas.

El objetivo, como en el resto de países, es contener la propagación del coronavirus. En el país nipón se han registrado algo más de 4.500 casos y 104 fallecimientos.

El dramático escenario de Bangladesh

Terrorífico. Así es el escenario que se presenta en Bangladesh, donde la ONG Save the children ha denunciado que apenas hay 1.800 respiradores en todo el país para una población de 165 millones de habitantes. De ahí el grito urgente de la organización a la hora de pedir ayuda humanitaria.

El país, según la ONG, dispone de 1.769 respiradores para los 165 millones de personas que viven en el país, lo que supone un respirador para cada 93.273 personas. Hasta el 2 de abril, Bangladesh había registrado 56 casos de Covid-19 y, según ha avisado la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mortalidad del virus es allí más alta, de un 9,8 por ciento.

La organización ha matizado que la mayor parte de las camas de unidades de cuidados intensivos y de respiradores se concentran en la capital, Daca, y, por lo tanto, estos recursos no están disponibles para las comunidades «más remotas». De ahí el llamamiento a la comunidad internacional para impulsar un plan de ayuda global. En este plan reclaman aliviar la deuda, mayor financiación para los sistemas públicos de salud, una coordinaciíon efectiva y ofrecer liquidez y seguridad para las familias más vulnerables. También ven imprescindible que se involucre el gobierno local.

A mayores de eso, la ONG se ha mostrado preocupada por su los 3,3 millones de habitantes de la región de Cox's Bazar, donde hay un millón de refugiados rohingyas que «viven en condiciones de hacinamiento con acceso limitado a higiene y servicios de salud». «La ausencia de respiradores allí significa que se perderán vidas cuando el coronavirus comience a extenderse entre la comunidad»

Brasil levanta en dos estados el confinamiento total

Brasil se mueve entre dos aguas en cuanto al coronavirus. Por un lado, se ha ampliado la cuarentena, pero por el otro, el Ministerio de Salud de Brasil ha propuesto reducir parcialmente esa cuarentena en aquellos estados y regiones del país que dispongan del 50 por ciento de camas libres en sus hospitales y centros sanitarios.

De acuerdo con esta propuesta, aquellos territorios con la mitad de sus camas libres podrán pasar del distanciamiento social ampliado, por el cual todos los sectores de la sociedad deben permanecer en aislamiento, al selectivo, en el que solo unos grupos deben cumplir la cuarentena, entre los que no están, por ejemplo, las personas menores de 60 años y sin problemas de salud previos.

Horas antes, el Gobierno de Sao Paulo ha ampliado la cuarentena hasta el próximo 22 de abril, en un intento por frenar la pandemia, que ha sido especialmente virulenta en este estado brasileño, en el que se han registrado más de 4.800 casos y 304 muertes. El gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, ha señalado que «todos los municipios del estado» deben respetar la prórroga decretada y ha advertido de que la Policía cuenta con plenos poderes para actuar «en caso de desobediencia» por parte de la ciudadanía.