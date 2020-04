Illa anuncia que se harán 60.000 pruebas a pacientes asintomáticos

0

La Voz de Galicia P. Barreiros

07/04/2020 20:46 h

Conocer el grado de expansión del virus en España. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado este martes que se someterá al test del coronavirus a 60.000 personas asintomáticas. «Comenzaremos la semana que viene, el período de ejecución será de tres semanas y nos permitirá ver el grado de expansión del virus en la sociedad española», ha anunciado durante una rueda de prensa en La Moncloa en la que ha estado acompañado por el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes.

Illa también se ha referido a la polémica sobre los diferentes datos de fallecidos a consecuencia del virus dados por el Gobierno o por algunas autonomías, como la de Castilla-La Mancha. «La definición de caso de coronavirus en España es una de las exigentes de Europa», ha señalado el responsable, «y solo atañe a toda aquella persona que ha sido diagnosticada de coronavirus y que fallece por coronavirus. En Castilla-La Mancha están conformes con esta definición", ha añadido.

En cuanto a la posibilidad de que se llegue a obligar a usar mascarillas para salir a la calle, el ministro ha regateado la respuesta mientras señalaba que el Gobierno «no va a exigir nada que no se pueda cumplir». Igualmente, tampoco ha querido opinar acerca de si recomendaría dar por terminado el curso escolar. «No hay ninguna decisión tomada y este no es el momento. Vamos a ver cómo evoluciona la pandemia y ya se comunicará oportunamente», ha despejado.

Al respecto de cómo se daría un futuro proceso de desconfinamiento, Salvador Illa ha insistido en que la situación actual de la enfermedad en España aún no invita a pensar en que ese momento esté cercano. «Es verdad que los datos confirman el objetivo de ralentización, el Gobierno ha dicho que evaluamos distintos escenarios, pero estas noticias no deben llevar a un relajamiento. Aún estamos en fase de hacer descender la curva, sigue siendo obligatorio seguir escrupulosamente las medidas de aislamiento. Tenemos como mínimo quince días más de exigencia máxima. Ni es el momento de estudiar escenarios futuros, ni disponer de cifras mejores a las de la semana pasada deben llevar a relajarse a nadie. Estamos en una fase dura. El Gobierno contempla todas las opciones, pero no ha decidido ninguna. Solo puedo confirmar los criterios por lo que se tomarán estas decisiones: máxima prudencia, basadas en evidencias científicas, siempre tomadas con respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos, y anticipándonos a futuros escenarios", ha afirmado.

El ministro también ha subrayado que la puesta en marcha de test rápidos se ha destacado como un complemento ideal para las PCR. «Hay un millón distribuidos en las comunidades autónomas y esto permitirá aumentar el uso de las PCR, que solo se hará si el test da negativo. En las últimas 24 horas se han hecho 20.000 PCRs, un número muy alto, a aquellas personas con síntomas graves y progresivamente se irán extendiendo a las más leves, y así sucesivamente", ha añadido.

Por su parte, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha defendido que no se hayan tomado medidas específicas en su departamento a consecuencia de los efectos de la pandemia en artistas o deportistas. «Nos parece al Gobierno que ayudar a todo el mundo es una decisión mucho más justificada que actuar por sectores. No es una crisis de la cultura, el deporte o el turismo. Ayudamos a todos con medidas generales, y conforme avancen las situaciones pensaremos en las ayudas a la cultura y el deporte», ha señalado.