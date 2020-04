El Gobierno estudia varios escenarios para rebajar el confinamiento, pero pide calma

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

07/04/2020 17:04 h

El Gobierno trabaja en «distintos escenarios» de desescalada para abandonar de forma progresiva el confinamiento, una salida que habrá de ser «ordenada y segura» y que requerirá «prudencia y cautela» en cada nuevo paso que dé. La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha reconocido este martes en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros que el Ejecutivo es consciente de que la transición a otros escenarios genera mucha curiosidad, pero no avanzará cómo se saldrá del confinamiento hasta que no se adopten las medidas definitivas para evitar confusión y especulación.

«Somos conscientes de que la ciudadanía se hace muchas preguntas respecto a cuándo podremos salir, de qué manera, si tendremos que llevar o no mascarilla... Son todas preguntas legítimas, pero para no generar confusión no queremos desarrollar ningún tipo de especulación», ha subrayado Montero, según recoge EFE.

La portavoz ha destacado que «en la medida en que la evidencia técnica y científica» permita la adopción de esas decisiones, se irán comunicando con «instrucciones claras y firmes». «Vamos con cautela, vamos con prudencia, lo primero y lo perentorio es intentar recuperar la normalidad laboral la próxima semana y con estos 15 días que se solicitan al Congreso de prórroga del estado de alarma seguiremos confinados en el domicilio», ha precisado.

🔴EN DIRECTO

Rueda de prensa de la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de @mapagob, Luis Planas, para informar sobre los acuerdos adoptados en #CMin. #EsteVirusLoParamosUnidos

https://t.co/oiraVbN8yt — La Moncloa (@desdelamoncloa) April 7, 2020

Decisiones duras

Montero ha asegurado que en España se han adoptado algunas de las medidas más duras de Europa para disminuir la transmisibilidad del virus, unas medidas que no podían dar lugar a la interpretación de qué actividades se podían o no realizar.

Preguntada acerca de si se permitirán los paseos con niños o la práctica de deporte al aire libre, Montero ha hecho hincapié en que cuanta menor movilidad, menor capacidad de transmisión tendrá el virus y, por tanto, más posibilidad de contener la utilización de los servicios sanitarios.

Los paseos y la apertura de algunas instalaciones formarán parte de plan de desescalada, pero sólo una vez que se haya producido el impacto más fuerte sobre los servicios sanitarios, no exista riesgo de colapso y cuello de botella y la transmisión del virus esté controlada.

Vuelta al trabajo

Los trabajadores con permisos retribuidos recuperables volverán a la actividad y a sus empleos no esenciales tras la Semana Santa, que en algunas comunidades autónomas será el próximo lunes o el martes.

La portavoz de Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que la medida de hibernación de la actividad económica que concluye el 9 de abril «ha sido extraordinariamente efectiva». «Los datos de movilidad dicen que en el entorno de la empresas se ha cuidado la voluntad del permiso retribuido recuperable y doy las gracias al conjunto del tejido empresarial y de los trabajadores», ha dicho Montero tras señalar que a partir de ahora se irán dando pasos para retomar el resto del trabajo.