En Suiza, las reuniones de más de cinco personas están prohibidas

La Voz de Galicia S. G. Rial

Carballo / La Voz 07/04/2020 12:23 h

En Suiza, a día de hoy, 21.769 personas han dado positivo (el número de pruebas que se realiza es muy elevado) y se han producido 767 fallecimientos a causa del coronavirus, según los datos que recopila y sistematiza el portal oficial www.swissinfo.ch, un espacio clave para conocer y entender todo lo que ocurre en el país. Y que, al igual que sus habitantes, va aportando los datos de una manera ordenada. También los suizos se están comportando así, pues de otro modo no sería posible entender que una gran mayoría hayan optado por quedarse en casa, a pesar de no ser obligatorio. De hecho, hasta cinco personas pueden quedarse a charlar en un espacio público. Cinco o más ya está prohibido. Incluso se recomienda salir, con todas las precauciones. Pero no suelen producirse las infracciones, y las distancias sociales se mantienen en un país de 41.277 kilómetros cuadrados (como Extremadura) y 8,5 millones de habitantes, históricamente muy ligado a Galicia (aún hay más de 41.000 gallegos de primera, segunda o tercera generación, la mitad de la provincia de A Coruña).

Con todo, muchos de los escenarios que pueden verse a diario entre sus 26 cantones sí son familiares en España: camas que se van preparando en recintos deportivos, despliegue del ejército, cierre de escuelas y comercios (abren supermercados, panaderías, farmacias, bancos, oficinas de correos..). Las disposiciones de clausura están vigentes hasta el 19 de este mes, aunque mañana el Gobierno podría revisarlas, apunta Swissinfo. Hay un elevado número de víctimas en residencias de mayores, suenan cifras que apuntan ya hacia una recesión (o próxima) en uno de los países más ricos del mundo, se valoran ayudas estatales a las empresas, hay vuelos especiales para repatriar a ciudadanos repartidos por el mundo... Y, por supuesto, existen muchas diferencias entre cantones. Obviamente una de las partes más afectadas, desde el principio (y ahora con Ginebra y Vaud), es la del sur, el Ticino, que linda con Italia y donde los flujos a uno y otro lado son parte del paisaje diario. Y, como en el resto de Europa, empieza a haber paros parciales en las empresas. Algo casi inaudito en un país donde hay cantones que tienen, cada mes, menos de un 1% de paro, sobre todo en el entorno de Lucerna.