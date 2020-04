«Si quedas con los amigos para una vídeollamada con cerveza o copa y al final llevas tres o cuatro, vete vigilándote»

0

La Voz de Galicia María Hermida

Pontevedra / La Voz 06/04/2020 18:10 h

«Si la cuarentena te causa ansiedad, beber no es una buena solución». Ese es uno de los mensajes que lanzó hoy el Ministerio de Sanidad desde su cuenta de Twitter, donde incide en la necesidad de reducir el consumo de alcohol durante el confinamiento y cambiarlo por el de otras bebidas saludables. Sin embargo, la realidad es que la venta de algunas bebidas alcohólicas ha aumentado y solo con echar un vistazo a las redes sociales queda claro que las quedadas virtuales para una cerveza, un vermú o un cubata con los amigos proliferan tanto en los antiguos días laborales -ahora jornadas de confinamiento para muchos-, como durante los fines de semana.

¿Cuándo preocuparnos por el consumo de alcohol? Martín Picola, médico y director de la Unidad Asistencial de Drogodependencias (UAD) de Pontevedra, y Manuel G., exalcohólico y uno de los portavoces de Alcohólicos Anónimos de Vigo, hablan de algunas de las señales de alerta que se deberían percibir.

Martín Picola, que sigue al pie del cañón en la UAD de Pontevedra, es muy consciente de que estar confinados en casa puede derivar en que consumamos más alcohol. «Tenemos que partir de la base de que el consumo de alcohol en general es excesivo de forma habitual, no ahora mismo -afirma-. En cuanto al confinamiento, si estás bebiendo más de lo que bebías antes, deberías ya autovigilarte, es así de simple». Picola añade que hay que tener en cuenta que hay muchas personas que habitualmente son bebedoras de fin de semana, bebedoras sociales. «Pero claro, ahora mismo, muchas de ellas están en casa y sin trabajar, sin tener que madrugar al día siguiente, y eso da pie a consumir también alcohol por la semana. Ojo, porque podemos estar dando un paso adelante en la dependencia», indica.

Luego, pone un ejemplo en el que seguramente haya quien se vea reflejado: «Si quedas con los amigos para una vídeollamada con cerveza o copa incluida y al final llevas tres o cuatro, vete vigilándote. Puedes tener ese momento de conexión social igualmente, que es necesario, pero sin las cervezas o las copas. No son necesarias. Y debes saber también que si tomas la primera es más difícil parar la segunda... así que muchas de esas reuniones virtuales deberían hacerse con bebidas no alcohólicas desde el inicio», manifiesta. «Ya que no vamos al bar, aprovechemos para disminuir el consumo de alcohol», finaliza.

Este médico, que lleva desde los años noventa dirigiendo la Unidad Asistencial de Drogodependencias de Pontevedra, cree que en consultas como la suya acabarán viéndose las consecuencias de haber consumido más alcohol durante la cuarentena. «No digo que se vaya a generar un aluvión de nuevas adicciones en este período de tiempo, que esperemos que sea corto. Pero sí creo que vamos a ver algunas consecuencias y que posiblemente tengamos que atender más casos de alcoholismo, que haya quien pase de ser bebedor social a alcohólico. De momento, es solo una hipótesis, habrá que ver qué ocurre», dice. ¿Qué recomienda? La autovigilancia, el autocontrol y, de no ser posible, «pedir ayuda porque unidades asistenciales como la nuestra siguen operativas y dispuestas a ayudar».

Habla también de las personas que ya están tratándose ahora mismo por problemas de alcoholismo e indica que es probable que les cueste más no recaer por la situación actual de confinamiento. Aún así, da un dato que invita al optimismo: «Afortunadamente, aquí en Pontevedra los alcohólicos que estamos tratando están llamado para que les renovemos las recetas de los aversivos, que son esos medicamentos que si se mezclan con alcohol lo vuelven tóxico y ellos se ponen muy malitos. Es una buena señal, porque indica que siguen intentándolo pese a todo».

Manuel G., que hace casi tres décadas que dejó de ser alcohólico y ahora es uno de los portavoces de Alcohólicos Anónimos de Vigo, indica que desde este grupo también están dispuestos a ayudar a quien lo necesite en estos tiempos difíciles del coronavirus y la cuarentena. «Nosotros, que sabemos un poco de qué va esto, estamos reflexionando mucho sobre lo que puede pasar estos días. Y pensamos que quizás haya gente que sea bebedor social o esporádico y que ahora dé un paso más. O que quizás ahora mismo, en el que está en casa, se dé cuenta de que tiene un problema con el alcohol que hasta ahora no veía. Estamos ahí para ayudar», dice.

Alerta también de que posiblemente las personas que sean alcohólicos activos estos días tengan recaídas muy fuertes, y anima a ellos y a sus familias a pedir ayuda para tratar de evitarlo.