Marlaska considera anecdóticos los traslados a segundas residencias

06/04/2020 20:04 h

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado de anecdóticos los traslados que se han podido llevar a cabo desde las ciudades a segundas residencias durante el actual estado de alarma en España a causa de la crisis del coronavirus. «Entiendo que los movimientos que haya podido haber tienen un carácter anecdótico, aunque en estas circunstancias han sido más visibles. Son anecdóticos por los datos que disponemos de movilidad, con una reducción muy considerable del tráfico tanto de salida de las grandes ciudades como en otras vías, incluso con controles nocturnos llevados a cabo en este pasado fin de semana, con casi 140 denuncias tramitadas, así que se puede afirmar que no hay movimientos de los españoles hacia segunda residencia», ha subrayado.

En este sentido, ha reconocido que la sensibilidad ciudadana ha aumentado para denunciar estas situaciones de traslados prohibidos por el decreto de confinamiento y que ha dado instrucciones a las policías locales para se mantengan alerta. «Por el momento no he tenido ninguna indicación de preocupación, pero estamos en una situación de autoexigencia y ante una indicación de la ciudadanía o de los medios de comunicación tomamos medidas», ha señalado.

Grande-Marlaska ha relacionado la reducción en la movilidad, entre un 95 % y un 90 % de descenso del tráfico habitual en estas fechas vacacionales respecto a otros años, con la tendencia a la baja del número de contagios y de fallecimientos a causa del virus. «Quiero dar las gracias a los ciudadanos, pero no nos conformemos. Hay que seguir en estos niveles. No podemos bajar la guardia. Esta Semana Santa, Tráfico aumentará los puntos de control en carreteras, ha habido más de 500 controles este fin de semana y más de 130 denuncias a quienes de madrugada salían de sus residencias», ha resaltado.

A preguntas de los periodistas, el ministro del Interior ha explicado que los migrantes que han saltado en las últimas horas la valla de Melilla y que han sido detenidos por las fuerzas de seguridad no podrán ser devueltos de inmediato, pues la frontera española está cerrada. «La alarma no limita los derechos fundamentales de todos. Se tramitarán los expedientes, siempre con control judicial, y si se decreta la expulsión, no puede materializarse porque nuestras fronteras están cerradas, solo será cuando estas vuelvan a su situación ordinaria», ha añadido. También ha opinado acerca de una reedición de los pactos de La Moncloa tras esta crisis: «Cuando venzamos al virus, y viendo el esfuerzo de la ciudadanía, necesitaremos una importante recostrucción», ha dicho, al tiempo que se ha referido a la última conferencia de presidentes autonómicos: «Desde el Gobierno se celebra lo que observamos en la última conferencia de presidentes, que muchos querían ser protagonistas de esa reconstrucción», ha subrayado.

En la rueda de prensa telemática desde La Moncloa, Grande-Marlaska ha estado acompañado por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien ha planteado una revisión de los instrumentos legales para perseguir los bulos que en situaciones de alarma como esta proliferan en las redes sociales. «Al menos para no se vayan de rositas lo que contaminan la opinión pública de manera grosera y sin justificación ninguna», ha subrayado.