El cumpleaños más especial de Andrea

lugo / la voz 06/04/2020 20:33 h

Andrea difícilmente podrá olvidar el día de su cumpleaños del 2020. Y no solo porque le ha cogido esta fecha tan especial para una niña en pleno confinamiento por culpa del coronavirus si no porque a falta de compañeras para celebrar su aniversario tuvo una visita sorpresa, la de un grupo de agentes de la Policía Nacional de Lugo que acudieron al frente de su casa para felicitarla por cumplir 9 años.Usaron la megafonía de las dos patrullas que llevaron para ponerle a la niña el Cumpleaños Feliz del grupo Parchís.

Además, aprovechando que la cita fue a las ocho de la tarde, se le sumaron los vecinos de esta avenida de Lugo que salieron para aplaudir a los sanitarios y de paso le cantaron el cumpleaños feliz a Andrea, y soltaron globos al cielo. La niña ya es conocida en el vecindario porque estos días, tras el aplauso vecinal de las ocho, baila una muiñeira desde el balcón para amenizar el encierro.

«Todos los años le hago una sorpresa por el día de su cumpleaños y como este no iba a poder tener una fiesta con sus amigas, me animé a llamar a la Policía Local para darle una sorpresa especial. El no ya lo tenía», explica su madre, Elena, quien se muestra muy orgullosa con Andrea: «Estos días que estamos encerradas en casa me está dando una lección de esperanza impresionante, porque es súper positiva, ‘que sí se puede' y que tenemos que ser fuertes».

Andrea, además de perderse su habitual fiesta de cumpleaños con sus amigas, este año no tendrá regalos: «Lo entendió perfectamente y sabe que no podemos salir a comprar nada», pero aún así su madre le guarda algún detalle: «Subiré al trastero y allí siempre puedo encontrar un apaño». Aun así, sus amigas y profesores le han grabado un vídeo de feliz cumpleaños, otra de las sorpresas que le preparó la madre a Andrea, quien ayer, reconoce Elena, estuvo nerviosa todo el día porque sabía que era su cumpleaños.

Su madre, que colgó globos por la mañana en la ventana, dando ya pistas al vecindario de que a las ocho de la tarde se iba a montar una buena fiesta de cumpleaños, y de que habló con los vecinos para tener listo un plan B por si finalmente no podían venir los agentes de la Policía Nacional por culpa de un servicio de urgencia, reconoce que siempre le ha organizado a su hijas grandes fiestas de cumpleaños y que no quería que por culpa del coronavirus se dejase de celebrar un día tan especial.