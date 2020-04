La canción que nació en Urgencias

0

La Voz de Galicia

07/04/2020 05:00 h

La inspiración le llegó trabajando en el hospital. Mario García, cantante y líder del grupo Tregua, define el tema que acaba de componer y grabar de la siguiente manera: «Escribí una mala noche de hospital. No poder dormir, una melodía, unos versos, unas llamadas… Y este es el resultado de un puñado de amigos que juntos damos forma a una canción», apunta desde su casa recién llegado del trabajo. Mario es músico y enfermero de Urgencias en el Chuac. Lleva años compaginando la bata con la cazadora, la jeringuilla con la púa, el silencio con el rock. Pero nunca antes había fusionado tanto sus dos ocupaciones. «Se me ocurrió cuando empezó el confinamiento hace tres semanas. Quería dedicar la canción a todos los héroes y valientes que hacen que el mundo no se pare. No solo a los profesionales sanitarios, sino también a los policías, camioneros, profesionales de los supermercados, periodistas… Los aplausos se centran en los que nos dedicamos a la salud porque es lo más urgente, pero el tema va para todos», reflexiona. Participaron en la grabación músicos-amigos de toda España. «De La Fuga, Reincidentes, Gritando en silencio, Javi Maneiro de Herdeiros, Sherpa de Los Barones…», indica. Y en el videoclip insertaron los vídeos que mandaron profesionales de la UCI de Pediatría, de Urgencias, de Radiología Vascular, REA, Hospital de Día, Farmacia, Cuidados paliativos de Oza o las Urgencias del Materno. Salud y rock se dan la mano. «Cuando empezó esta crisis se llevaba con un poco de angustia. En el hospital había un ambiente de tensión y medio. Con el paso de los días te vas adaptando a las nuevas formas de trabajar. Lo llevamos mejor, pero con respeto y prudencia», comenta sobre su faceta sanitaria. Y sobre Tic-Tac, la canción que compuso una noche de urgencias dice que «está siendo un bum. A la gente le está gustando. Ahora mismo tengo 496 guasaps sin leer. Es una locura», confiesa. Ojalá que este Tic-tac avance rápido hacia el fin de esta pandemia