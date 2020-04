Boris Johnson, el primer ministro británico, ingresado en la uci

0

La Voz de Galicia juan alonso

londres / e. la voz 06/04/2020 21:49 h

Boris Johnson ha engrosado la lista de miles de británicos a los que el coronavirus ha llevado a batallar por sus vidas en un hospital. Ayer el premier debió ser traslado a la unidad de cuidados intensivos luego de que su condición empeorara.

«Durante el transcurso de esta tarde la condición del primer ministro ha empeorado y, por recomendación de su consejo médico, ha sido remitido a la unidad de cuidados intensivos (…) El primer ministro está recibiendo un excelente cuidado y agradece a todo el personal del NHS (sanidad pública) por su arduo trabajo y dedicación», afirmó el Número 10 de Downing Street en un comunicado difundido por la BBC.

La situación ha forzado a Johnson, de 55 años de edad, a traspasar, temporalmente, sus funciones en el ministro de Asuntos Exteriores, Dominic Raab, quien hace diez días había sido escogido como el posible relevo al frente del Ejecutivo en caso de que una eventualidad como esta ocurriera.

Horas antes ambos políticos habían tratado de acallar las voces que pedían que se produjera la sucesión temporal. «Estoy con muy buen espíritu», tuiteó en la mañana el premier, mientras que en la tarde el jefe de la diplomacia británica aseveró que éste «continuaba a cargo del Gobierno».

Pese a que los portavoces oficiales no dieron más detalles sobre la condición del político conservador, el diario londinense The Independent aseguraba que estaba consciente y que no había sido conectado a un respirador en el hospital Saint Thomas, ubicado a pocos metros del Parlamento y del 10 de Downing Street.

Preocupación

El flamante líder del Partido Laborista, Keir Starmer, se apresuró a expresar, vía Twitter, su tristeza por la noticia y aseguró que «sus pensamientos y los del país» estaban con él y con su familia en estos difíciles momentos. En similares términos se pronunció el alcalde de Londres, el también laborista Sadiq Khan, quien por la misma red social declaró: «Oramos por una pronta recuperación del primer ministro».

La noticia del agravamiento de Johnson hizo sombra a los datos que confirmaban que, por segundo día consecutivo, el número de víctimas producto de la pandemia había caído en el país. Las autoridades sanitarias informaron que entre la tarde del domingo y la mañana del lunes contabilizaron 439 decesos en los hospitales públicos y que el total alcanzó los 5.373.