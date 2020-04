El servicio de teleasistencia de la Diputación registró más de un centenar de altas desde el decreto de estado de alarma

0

La Voz de Galicia A. Gerpe

05/04/2020 12:09 h

El servicio de teleasistencia para mayores que la Diputación de A Coruña proporciona en ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes registró 108 altas nuevas desde la declaración del estado de alarma. En total son ya 2.600 vecinos de la provincia los que disponen de esta prestación. Tras declararse el confinamiento de la población, el gobierno que preside Valentín González Formoso anunció la ampliación de la teleasistencia y la puesta en marcha de un proceso de tramitación rápido, simplificando el procedimiento de acceso.

El presidente provincial indicó que «o servizo de teleasistencia está funcionando a pleno rendemento para coidar e acompañar aos nosos maiores que viven sós e dar tranquilidade ás súas familias, que saben que se pasa algo teñen a alguén ao outro lado do botón vermello as 24 horas do día». La Diputación mantiene abierto el plazo para solicitar la inclusión de mayores en la prestación. Está dirigida a personas de más de 65 años que vivan solas en cualquier municipio de menos de 50.000 habitantes.

La solicitud puede efectuarse a través de los Servizos Sociais de los concellos. También puede solicitarse información en el teléfono 900 533 027 o en la web de la Diputación.