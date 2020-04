Feijoo afirma que Galicia recibe menos de la mitad de los fondos que le quitan

0

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

Santiago 05/04/2020 16:08 h

El presidente de la Xunta participó con sus homólogos del resto de autonomías en la conferencia de presidentes que se lleva a cabo los domingos desde que se decretó el estado de alarma. En ella, tal y como había anunciado, Feijoo reprochó a Pedro Sánchez que se utilizasen fondos de las comunidades para financiar decisiones tomadas desde el Gobierno central de forma unilateral. Coincidieron con él otros responsables regionales, hasta que el punto de que uno de ellos afirmó que se les da la mitad de lo que se les quita. En este punto el responsable del Gobierno gallego insistió en que a Galicia se le da incluso menos de la mitad. Y es que se han retirado cien millones destinados a políticas de empleo y se han anunciado 35 millones para la comunidad «que aún no llegaron». En concreto serían 17 para el ámbito social y otros 17 para el ámbito sanitario. Feijoo reclamó a Sánchez que restituya estos cien millones que se confiscaron a la comunidad y que ya estaban destinados a políticas de formación en el ámbito naval o de la automoción entre otros.

Las comunidades temen además que se retiren más fondos, ya que según un borrador que maneja el Gobierno central podría tocarse el plan de vivienda, lo que dejaría a Galicia sin otros 34 o 35 millones de euros.

Los 60.000 test, para residencias y sanitarios

Una de las buenas noticias de la conferencia de presidentes es el envío, entre hoy y mañana, de un millón de test rápidos a las comunidades. De ellos, 60.000 corresponderían a Galicia por población, por lo que Feijoo confía en tenerlos rápido y poder así empezar a diagnosticar a un mayor porcentaje de la población. En concreto estos 60.000 test se destinarán, además de a sanitarios, a las residencias de ancianos y los centros de atención a la discapacidad, par poder aislar a la gente positiva y preservar así la salud del resto. No se trata de pruebas PCR, sino de test rápidos, por lo que en caso de dar positivo sería suficiente con este sistema rápido, pero si el usuario diese negativo se haría una prueba PCR para confirmarlo.

El 90 % del material lo pone la Xunta

Feijoo mantiene que el material prometido por el Gobierno central llega tarde y en menor cantidad del que se anuncia. Así, en Galicia el 90 % de los recursos han sido adquiridos por la Xunta y solo el 10 % por Madrid, una cifra que coincide con la que dieron otras comunidades. El presidente de la Xunta confía en que esta situación se invierta y puso varios ejemplos. Las mascarillas que ha enviado el ministerio sirven para una semana de consumo, y los guantes para 1,1 días. Feijoo recordó que el Gobierno central no ha enviado ningún respirador a Galicia pero confía en los 60.000 test, que serían la principal aportación.

En contra de confinar a asintomáticos en pabellones

El Gobierno central pidió a las comunidades un listado de infraestructuras como pabellones u hoteles con el fin de aislar allí a los pacientes asintomáticos Una petición que el presidente de la Xunta «non entendín moi ben en qué consiste, nos parece que os positivos deben de seguir nas súas casas se non teñen sintomatoloxía grave, e se son graves deben ser atendidos no ámbito sanitario».

Feijoo también ha solicitado un protocolo claro sobre el uso de las mascarillas, ya que en las recomendaciones no se incluye el uso para la población en general pero el ministro de Sanidad, Salvador Illa, apuntó esta semana a su uso generalizado, así como estudios epidemiológicos en un futuro en gente sana, para conocer la incidencia de la pandemia.

Regreso de las empresas a la actividad

Sánchez confirmó a las comunidades que después del 12 de abril la actividad laboral volverá a los criterios del real decreto del 14 de marzo, es decir, que a partir del 13 de abril empresas no esenciales como las de automoción, metalúrgica o construcción podrán volver a su actividad extremando sus medidas de protección. Eso sí, dejó claro que solo el Gobierno central tiene competencias para fijar los estados de alarma y su contenido. Respecto a la posible adopción de medidas para relajar el confinamiento, Sánchez no avanzó si se podrían llevar a cabo, y en todo caso no tendría que ser por comunidades autónomas sino por zonas.

La situación del coronavirus ha mejorado y tras la cautela del viernes, hoy el presidente de la Xunta aseguró que los datos parece que muestran que la curva se mesetiza, ya que por ejemplo casi no ha aumentado el número de hospitalizados y el incremento en ucis también es mínimo.