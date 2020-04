Casi 80 casos nuevos de violencia machista desde el inicio del confinamiento

A responsable da asociación Si, hai saída, Marta Rodríguez Engroba, conta como o illamento pode empeorar o contexto das víctimas de violencia machista

Esta fin de semana a asociación de atención ás vítimas da violencia machista Si, hai saída, fixo seis anos de existencia. Marta Rodríguez, a súa responsable, fala dunha situación límite durante o estado de alarma.

—Cal é a situación?

—Estámolo vivindo máis que con preocupación, con medo. Vaia por diante que sei que non se pode blindar a todas as mulleres 24 horas, pero hai alguén que caia na conta de que ao verse pechadas con eles as 24 horas mesmo non van dispoñer de teléfono? A maioría destas mulleres, nin pode chamar, nin as podemos chamar nós. Están sitiadas, porque a agresividade estes días é unha bomba de reloxaría.

