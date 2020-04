El Sergas podrá movilizar a enfermeros de primaria para reforzar las ucis

0

La Voz de Galicia E. Álvarez

Santiago 04/04/2020 16:55 h

Durante esta crisis sanitaria las gerencias del Sergas están facultadas para tomar decisiones incluso de movilidad geográfica y funcional de sus recursos humanos. Y si un servicio necesita refuerzo en la pandemia del coronavirus, ese es el de las unidades de cuidados intensivos de Galicia, hasta el punto de que las 160 camas habituales se han elevado ya a más de 250 para cubrir la demanda de pacientes de Covid-19.

Por ello la Consellería de Sanidade ha emitido una instrucción que permite a los responsables sanitarios de las áreas sanitarias decidir que el personal enfermero de atención primaria preste transitoriamente servicios en las unidades de cuidados intensivos. Inicialmente se aplicará un criterio de voluntariedad, procurando trasladar a aquellos enfermeros «cunha presumible maior capacidade para a realización de coidados intensivos», como por ejemplo aquellos que en su trayectoria laboral acumulen experiencia en uci, reanimación o quirófano.

También los liberados sindicales

El Sergas también regula en otra instrucción la reincorporación del personal que no estaba prestando servicios sanitarios por realizar funciones sindicales, y matiza que los trabajadores que los estaban sustituyendo no podrán ser cesados. Lo cierto es que han sido ya varios los sindicatos que pusieron a su personal liberado a disposición del Sergas, por ejemplo UGT. Javier Martínez, secretario de sanidad de esta organización, comparte estas medidas pero pide criterios objetivos para llevarlas a cabo. El sindicato reclama una mesa sectorial en la que se establezcan los criterios que se utilizarán para aplicar las dos instrucciones, para que las decisiones no queden a discrecionalidad de cada una de las gerencias.