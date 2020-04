El Sergas agotará los recursos privados antes de ocupar hospitales de campaña

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

Santiago / La voz 04/04/2020 09:22 h

Según los datos de la asociación de hospitales de Galicia (Ahosgal), que engloba a los 12 principales centros privados de la comunidad, actualmente la sanidad privada tiene 559 camas libres, 67 de uci vacías -hay 20 ocupadas- y podrían habilitarse otras 65. Las cifras, que no incluyen a Povisa, reflejan que la ocupación está en un 32 % y hay 79 pacientes ingresados con COVID-19, solo tres derivados por el Sergas.

Esta situación plantea la duda de por qué se están levantando dos hospitales de campaña en A Coruña y Santiago, cuando la sanidad privada tiene recursos disponibles y está al servicio de la Xunta. Feijoo quiso ayer acabar con esta polémica y recordó que no se recurrirá a los hospitales de campaña si hay camas susceptibles de ocuparse en la privada. En estos momentos los centros privados han bajado su ocupación pero todavía hay espacio en los públicos: «Temos sete mil camas na pública e só 900 pacientes de COVID». A esto hay que sumar, por supuesto, las cirugías urgentes u otras patologías que no pueden demorarse. Pero «non haberá hospitais de campaña se non temos o aforo de camas públicas e privadas ocupado», bien con pacientes COVID o con otro tipo de cirugías, precisó Feijoo.

Y es que aunque en estos momentos no se están necesitando, el presidente de la Xunta es cauto: «Non hai unha confirmación de que se chegara ao punto álxido, lamentablemente non podemos ser portadores de noticias definitivamente tranquilizadoras». La privada, además, no ofrece un millar de camas de uci, apuntó Feijoo, que es donde se está produciendo la mayor tensión, sino que solo dispone de «44», un dato que choca con el que facilita Ahosgal.

Cambiar las residencias

Uno de los puntos críticos del COVID-19 está siendo el de las residencias de mayores. Hay 441 usuarios contagiados, 165 trabajadores y dos centros privados intervenidos por la Xunta. Cuando pase la pandemia, reflexionó Feijoo, «haberá moitas preguntas e todo o tema das residencias necesitará un replantexamento». Ni siquiera a nivel gallego ni español, sino europeo, pero habrá que proponer modificaciones en estos centros a nivel arquitectónico y de conocimientos sanitarios de sus plantillas.

No obstante, el porcentaje de contagios sobre el total de plazas es del 2 %, matizó Feijoo, y si algunos expertos alertan de que el 70 % de la población se contagiará «o lóxico é que nas residencias afecte máis porque os maiores teñen menos capacidade de resposta inmunolóxica». El presidente de la Xunta aseguró que seguirán distribuyendo material a todas las residencias, sean públicas o privadas, «e facendo máis test que nunca», además de controlar los contagios. «Intervimos dúas residencias e, se hai unha porcentaxe importante de contaxios, intervimos e abrimos expedientes informativos se fose preciso», agregó.

Faltan test y respiradores

Galicia tiene ahora mismo dos cuellos de botella en cuanto a material, test para diagnosticar el virus y respiradores. Estos últimos ya estaban prepagados, pero, según Feijoo, la Xunta tiene «moitos problemas» para que atiendan sus pedidos. En el caso de los test, aseguró que, si algún proveedor solvente tiene pruebas de detección, los comprarán «sen límite».