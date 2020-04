Los contagios también aminoran en Galicia

En la comunidad la onda epidémica ha sido menos explosiva y es la que tiene la menor tasa de número de fallecidos

«Abril será peor que marzo». Fue la advertencia que lanzó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, para preparar a los gallegos para los momentos más duros de la epidemia de coronavirus. Pero un análisis más pormenorizado de los datos actualizados del Centro Nacional de Epidemiología permiten deducir que el panorama no es tan negro, sino que también se adivinan luces de esperanza. Primero, porque la tasa de mortalidad por COVID-19 es la más baja de todas las comunidades, a excepción de la ciudad autónoma de Ceuta. Se sitúa en el 2,3 % del total de los casos confirmados, frente a la media nacional del 8,5 %. Se incrementa un poco más, hasta el 3,79 %, si se incluyen los datos de fallecidos en las residencias, pero este dato no puede ser comparado con el conjunto nacional porque otras autonomías no lo ofrecen.

