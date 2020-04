El Concello de Ferrol recuerda que la retirada de voluminosos está suspendida

0

La Voz de Galicia Carmela López

Ferrol 04/04/2020 12:36 h

El Concello de Ferrol recuerda a la ciudadanía que la retirada de voluminosos permanece suspendida temporalmente, con el fin de concentrar todos los recursos posibles en la desinfección de zonas de riesgo y en la recogida de residuos y limpieza viaria. La concejala de Servizos, Ana Lamas, adoptó esta decisión entendiendo que en este momento de la epidemia de COVID-19 «o importante é centrar os esforzos nas medidas hixiénicas». Así, durante las últimas semanas se viene potenciando el baldeo de calles y la aplicación de lejía a la entrada de establecementos de alimentación y otros lugares públicos, en detrimento de otros servizos que, mientras dure el confinamento, el Concello entende que no son prioritarios, como la recogida de muebles. Por ese motivo, Lamas pide comprensión a los ferrolanos e incide en que antes de bajar a la calle este tipo de residuos, espera a que se pueda volver a poner en funcionamento su retirada, de lo que el Concello informará puntualmente. Al mismo tiempo, la concejala recuerda la obligación de depositar las bolsas do basura dentro de los contenedores destinados a tal fin, especialmente en un período como este, en el que todas las persoas deben extremarl as medidas higiénicas.

La reorganización del servicio está permitiendo que los turnos del personal de limpeza lleguen a todo el territorio municipal. Ayer mismo, los trabajadores dedicados al baldeo pasaron durante la mañana por las calles de Canido, el Ensanche A y el Ensanche B. Sus compañeros de tarde recorrieron Caranza, Catabois y San Pablo, ey los de la noche se dedicaron a los barrios de A Magdalena y Esteiro Vello. Por su parte, los que tienen encomendadal a desinfección hicieron tres percorridos. Uno comenzó en San Felipe y concluyó en Ferrol Vello tras pasar por Brión, Valón, Doniños y el centro urbano. Otro pasó por Vilasanche, Mandiá, Ensanche A y Ensanche B; y el último, por Papoi, Covas, Esmelle, San Xurxo, Caranza, vivendas de Bazán y Telleiras. El persoal dedicado a estos trabajos se centra en higienizar todas las zonas en las que se rexgistra mucho tránsito de gente, como supermercados, panaderías, farmacias, quioscos, estancos, paradas de transporte público, bancos y contenedores, entre otros.

Ana Lamas hace público su agradecemiento a las asociaciones de vecinos y los ciudadanos que están facilitando información sobre lugares en los que detectaron que había necesidad de actuar en cuanto a limpeza. La edila asegura que sus contribuciones están ayudando mucho para seguir mejorando la higienización de la ciudad en un momento tan sesible como esta epidemia.