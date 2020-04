Aumenta a cifra de altas na provincia, con 558 contaxiados

0

La Voz de Galicia La Voz

Lugo 04/04/2020 14:07 h

A área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte conta a día de hoxe con 558 casos activos por coronavirus, 25 máis que no día de onte, no que se contabilizaran 533. O número de falecidos permanece na cifra total de 12 e destaca o número de persoas dadas de alta, que ascende a 35, sete máis que o día anterior, en toda a provincia.

Dos 558 contaxiados rexistrados a día de hoxe, 13 están na UCI, un máis ca onte (catro deles no Hospital Público de A Mariña e os outros outros nove no HULA). Por outra banda, 87 atópanse en hospitalización, seis máis ca onte (19 deles no Hospital Público da Mariña, 11 no Hospital Público de Monforte, nove no Hospital Virxe dos Ollos Grandes e o resto no HULA). Asimesmo, 458 están nos seus domicilios, 18 máis ca no día de onte, no que había 440.

A cifra total de falecementos mantense a día de hoxe en 12. Destaca a cifra de altas, que son 35, sete máis ca onte.

Galicia

A Consellería de Sanidade informou de que o número de casos de coronavirus en Galicia ascende a 4.926, deles 1.029 son da área da Coruña, 558 da de Lugo, 875 da de Ourense, 432 da de Pontevedra, 1.055 da área de Vigo, 694 da de Santiago, e 283 da de Ferrol.

Do total de pacientes positivos, 177 permanecen en UCI, 891 están en unidades de hospitalización e 3.858 no domicilio. Polo de agora, en Galicia rexistráronse 531 altas de pacientes e 168 falecementos.