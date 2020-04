¿Cuánto se tarda en cobrar en un ERTE? ¿Quién lo paga y qué cantidad se percibe? Resolvemos todas tus dudas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 03/04/2020 14:53 h

Las incógnitas legales y laborales son muchas desde la declaración del estado de alarma. Envíanos aquí tus cuestiones y consulta las recomendaciones de los expertos.

María

-El 4 de febrero causé baja voluntaria en un trabajo a jornada completa. El 9 de marzo comencé a trabajar en otro puesto a media jornada y me han enviado al ERTE. ¿Cómo puedo calcular lo que me corresponde cobrar?

-Para calcular lo que le podría corresponder puede contactar con el SEPE o consultar la autocalculadora que ofrece vía web. La inclusión en un ERTE derivado del coronavirus (ya sea por fuerza mayor o por causas productivas) no afectará a la cuantía de su prestación, ni minorará la duración de la misma.

José Antonio Barreiro

-¿El ERTE de va a cobrar según el número de hijos?

-Sí, la cuantía de la prestación por desempleo a percibir tiene en cuenta el número de hijos puesto que se paga el complemento por hijos a cargo.

Pepe

-¿Cuánto se tarda en cobrar en un ERTE?

-En este momento por las informaciones que se facilitan por parte de las administraciones es probable que no sea posible el pago antes del mes de mayo.

Lidia

-El tiempo de permanencia en un ERTE, ¿se acumula al tiempo de trabajo efectivo a efecto de acumular días de vacaciones? Esto es, a efectos de su disfrute ¿contará con que se ha trabajado ese tiempo o no?

-Durante el período de suspensión del contrato de trabajo por un ERTE no se devengan vacaciones por lo que no se acumulan.

Pablo

-¿Quién paga el ERTE? ¿la Seguridad Social o el SEPE?

-La prestación por desempleo que perciben los trabajadores la abona el SEPE. El pago de la cotización le corresponde a la empresa, que paga la totalidad en los ERTE por causas productivas; un 25% en los ERTE por fuerza mayor en empresas de más de 50 trabajadores y, finalmente, no hay obligación de ingresar cotizaciones en los casos de ERTE por fuerza mayor en las empresas de menos de 50 trabajadores.

María García

-Tengo contrato indefinido en un despacho de procuradores, trabajando como oficial. Me acaban de abonar la nómina de marzo por le tiempo que trabajé del 1 al 13 de marzo, antes justo que me comunicasen el ERTE. Me dicen que resto de la nómina hay que esperar que venga admitido el ERTE. ¿Qué ocurre si no vinieses admitido? ¿Está obligada a abonarme mi jefa en ese caso? Si el estado de alarma se levanta, ¿debería volver a cobrar mi nómina normal o se puede negar a abonarme lo que venía cobrando?

--No es correcto el planteamiento realizado por la empresa. Debería abonar la nómina integra del mes de marzo de forma provisional y posteriormente regularizar la misma en caso de aprobación del ERTE con efectos retroactivos. En este caso si el ERTE no fuese aprobado la empresa deberá abonarle la totalidad de la nómina. Si el estado de alarma se levantase y el ERTE que planteó su empresa fuese por fuerza mayor, al desaparecer la causa su contrato recuperaría su vigencia plena en las mismas condiciones que tenía previamente. Si el ERTE fuese por causas productivas habrá que estar al plazo solicitado en el mismo.

Víctor

-Mientras solicitan y hasta que aprueban o deniegan el ERTE, ¿me pagan mi salario o no se paga el salario hasta que se decide? Si no admiten el ERTE, regularizan el salario pagado inicialmente?

-La empresa debe abonar el salario hasta que el ERTE entre en vigor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los ERTEs por fuerza mayor, los efectos del ERTE pueden ser retroactivos y alcanzar el 14/03/2020. Si el ERTE no fuese aprobado la empresa tendrá que abonar la totalidad del salario.

Patricia

-Mi empresa presenta un ERTE forzoso pero yo estoy de baja médica ya hace un tiempo. ¿Cómo me afecta?

-El ERTE no le afecta mientras no se reincorpore de alta médica, momento en el que pasará a percibir la prestación por desempleo.

José Manuel López

-Entre en un ERTE el día 14. ¿Quién me paga? ¿Voy a recibir 2 ingresos, uno de la SS, y otro de mi empresa?

-Su empresa le pagará hasta el día 14 y, desde ese día, tendrá que hacerse cargo el SEPE.

Pedro

-Me han despedido está semana y el motivo dicen que no supere el período de prueba. Tres meses iba a hacer. ¿Eso es legal en estado de alarma?

-Si la no superación del período de prueba está dentro del período previsto para su contrato y no es a causa del coronavirus, estaría justificada.

Miguel Ángel Morán

-Mi empresa (agencia de viajes) va a presentar un ERTE por causas económicas. Mi mujer tiene previsto dar a luz en julio. ¿Si la empresa decide mantener a uno de mis compañeros, tendría derecho a una discriminación positiva por esta circunstancia ? ¿Podría disfrutar la baja de paternidad en ERTE? ¿Y al fin de la baja?¿Cuál será la base reguladora para calcular mi baja de paternidad si entro en ERTE en abril?

-Lo primero enhorabuena por su próxima paternidad. El motivo para mantener a un trabajador en el ERTE y no a otro debe estar justificada, pero eso no hace que usted tenga por su paternidad un mejor derecho. Durante el ERTE su contrato está suspendido y la baja de paternidad no lo reactivaría. La base reguladora a tener en cuenta es el promedio de las bases de los últimos 180 días. De esa base percibirá el 70%, con los límites legales, en función del número que hijos que tenga.

Gerardo

-¿Cuánto me van a pagar en un ERTE si estoy cobrando 2.000 euros al mes?

-Va a cobrar el 70% de la base reguladora dependiendo de la situación familiar y con unos máximos (entre 1.098 y 1.411 euros) dependiendo de si la persona no tiene hijos o tiene dos o más. La base reguladora a tener en cuenta es el promedio de las bases de los últimos 180 días.