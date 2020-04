Cruzada de los servicios de inteligencia de todo el mundo para hacerse con material sanitario contra el coronavirus

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 03/04/2020 12:14 h

Países de todo el mundo utilizan a sus servicios de inteligencia en la batalla en la que se ha convertido la adquisición de material sanitario, sobre todo respiradores artificiales, para afrontar la crisis coronavirus, según ha apuntado en el Canal 12 de Israel Het, un agente del Mossad, encargado de comprar equipamiento para su país. «He supervisado muchas operaciones en mi vida, y nunca he tratado con una operación tan compleja», dijo según The Times of Israel. En sus palabras, el Mossad tuvo la tarea de traer más de 130.000 artículos médicos necesarios para combatir la pandemia (máscaras de gas, kits de prueba, equipo de protección y ventiladores).

Het aseguró que los precios se han cuadriplicado y que todos los países pujan para comprar estos materiales ante la escasez que ha provocado el alto número de infectados. Y explicó que, en breve, el Mossad podría cerrar la compra de 1,5 millones de mascarillas, dos millones de guantes y material de protección y unos 180 ventiladores más, aseguró la misma fuente.

La meta que se ha impuesto el servicio de Inteligencia israelí es conseguir 7.000 respiradores artificiales. A principios de esta semana, se informaba que El Mossad obtenía 100.000 kits para hacer las pruebas de coronavirus y espera hacerse con cuatro millones en los próximos días.

Este mismo viernes, el Gobierno israelí ha ordenado la evacuación de 4.500 ancianos de la localidad de Bnei Brak tras constatar una explosión de contagios en esta ciudad de la periferia sur de Tel Aviv, mientras el país ya registra 73 víctimas mortales y más de 7.000 fallecidos, según el nuevo balance de este viernes, según informa Europa Press. Las autoridades locales llevan días pidiendo al Gobierno israelí que emprenda medidas urgentes para aislar la ciudad, que ha registrado ya más de 900 contagios y representa la especial gravedad de la crisis en las zonas de Israel de mayoría ultraortodoxa.