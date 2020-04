El BNG de Ribeira propone una compensación del 50 % de las tasas municipales a los colectivos afectados por la interrupción de la actividad económica

0

La Voz de Galicia A. Gerpe

03/04/2020 13:53 h

El edil del BNG de Ribeira Luís Pérez Barral ha dado a conocer algunas de las propuestas de su partido para evitar «que as persoas e colectivos produtivos máis vulnerábeis fiquen atrás nin paguen as consecuencias da crise sanitaria». Por este motivo, la formación propone que «tan pronto remita a propagación do virus» se pongan en marcha medidas económicas y sociales destinadas a paliar las consecuencias derivadas de una parálisis durante un período de tiempo tan prolongado. Una de sus iniciativas es que el Concello de Ribeira «estableza todos os mecanismos que sexan necesarios para condonar ou compensar o recibo de lixo, auga e saneamento aos colectivos que se viron afectados pola parálise da actividade económica ou viran reducidos os seus ingresos nunha contía igual ou maior do 50 %».

Al mismo tiempo, el concejal Luís Pérez Barral insta al Concello a dirijirse a la Xunta para que establezca líneas directas de ayuda dirigidas a los autónomos que hayan tenido que cerrar su negocio por el decreto de estado de alarma. Indican que estas ayudas deberían ser compatibles con otras. En este sentido, Pérez Barral también sugiere que los autónomos tengan, durante tres meses, una exención de la cuota para afrontar con menor dificultad la parálisis y la falta de ingresos.

Finalmente, propone que tanto el Gobierno central como la Xunta reduzcan la tramitación burocrática y establezcan un servicio de asesoramiento municipal en el que los colectivos afectados por la crisis sanitaria puedan recibir información.