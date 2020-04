Solo el campo y la pesca resisten el envite del paro en Ferrolterra El Ortegal, con mayor peso del sector primario, es la única comarca con bajada del desempleo en la zona

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Beatriz Couce

Ferrol 02/04/2020 15:45 h

Están dándolo todo para que a los vecinos de las tres comarcas no les falte los productos de primera necesidad en las estanterías de los súper y en las de las tiendas de barrio. El sector primario afronta la crisis del coronavirus manteniendo los niveles de actividad, atendiendo sus explotaciones y sosteniendo el empleo. Y así se ha traducido también en la estadística del paro publicada este jueves por la Consellería de Economía, que refleja que es el único sector que ha logrado esquivar el aumento del paro, precisamente en un momento en el que cientos de empleos han sido suspendidos temporalmente.

¿Cómo se ha comportado el paro por sectores?

Las oficinas del Servicio Público de Empleo contabilizaron al cierre de marzo 335 demandantes de un puesto de trabajo en el sector primario, el mismo número había en febrero. Fue el único segmento de actividad sin variación. La mayor subida porcentual la registró la industria, al pasar de 1.248 a 1.360 demandantes, 112 más, y un incremento del 8,9 %. Aunque un gran número de empresas auxiliares de Navantia lanzaron ERTE para hacer frente a los efectos de la reducción de la producción en los astilleros de la ría, muchos todavía no han sido aprobados. No obstante, estos ajustes no se contabilizan en las cifras del paro. Los sindicatos denunciaron que muchos eventuales han sido despedidos, elevando el desempleo en el sector naval.

¿Qué ha sucedido con la construcción?

Pasó de 1.146 parados en febrero, a 1.237, en marzo, 91 más y un incremento que roza el 8 %. Es ya, por detrás de los servicios, el segundo con más volumen de desempleados. El sector terciario sumó 284 nuevos demandantes, llegando a los 8.467, y anotándose un alza del 3,4 %. El hecho de que la gran mayoría de los establecimientos de la ciudad estén gestionados por autónomos ha logrado frenar que la curva de desempleo sea mayor, aunque los dueños de estos establecimientos fueron los primeros en padecer el cerrojazo decretado por las administraciones. También creció el paro en el colectivo que aún no se han estrenado en el mercado laboral. Hay 1.2116 personas anotadas en las oficinas del antiguo Inem esperando su primera oportunidad laboral, 22 más que en febrero, lo que supone un aumento del 1,8 %.

¿Cómo ha sido el impacto por comarcas?

Solo en la comarca ortegana bajó el paro en marzo. Está formada por unos municipios en los que el sector primario, precisamente en el que las restricciones de la pandemia del Covid-19 se han dejado notar menos, tiene un mayor peso. Así, a excepción de Cariño, que sumó siete parados más, el resto de los concellos orteganos —que en total cuentan con 626 demandantes— contabilizó un descenso. Ferrolterra tiene 10.756 parados (439 más) y el Eume, 1.233, 75 más. En términos conjuntos, la zona sumó en solo un mes 509 nuevos desempleados, un 4,2 % más, llegando hasta los 12.615.

¿Cómo es la situación con respecto a hace un año?

En Ferrolterra, Eume y Ortegal sigue habiendo menos parados que hace un año, pero se ha recortado drásticamente las diferencias. Así, al cierre del pasado mes había 340 demandantes de un puesto de trabajo menos que en marzo del 2019. Hasta hace poco había diferencias de casi 2.000 personas.